通關效應｜中原工商舖：料第二季港珠澳工商舖價格升10%

中港兩地全面通關，帶動商業活動增多，本港及澳門最新復活節期間旅客人次亦錄得大幅增長，帶動旺區消費人流更旺盛。港珠澳工商舖表現亦見不俗，今年首季港珠澳工商舖買賣價量均見上升，當中港澳兩地舖位市場表現突出，其中本港工商舖錄得約890宗買賣成交，涉及總成交金額約195.64億元，佔24%來自商舖。 中原港珠澳工商舖認為，港珠澳於今年首季落實全面通關後，商業及旅遊活動交流更見頻繁，兩地落實撤銷口罩令，經濟亦見復常，預料效應於第二季更見明顯，對兩地經濟有重大正面推動力，舖位市場反彈力度最強，旺區舖位買賣及租務吸納情況亦見回升。展望第二季港珠澳工商舖市場成交量會平穩上升，升幅約20%，價格亦會逐步回升，升幅約10%，前景全面看好。

通關效應助工商舖走出疫情陰霾 新冠肺炎疫情困擾全球超過三年，踏入2023年，港珠澳陸續擺脫疫情困擾，本港正式於2月6日起全面與內地及國際通關，推動第一季工商舖物業交投氣氛顯著升溫。同時，季內香港政府最新發表之財政預算案更提出發展重點為「全力拼經濟、拼發展」，並積極融入國家發展大局，在多項利好措施支持下，工商舖市況愈見明朗。中原(工商舖)、澳門及橫琴董事總經理潘志明表示，今年第一季錄得約890宗工商舖買賣成交，對比去年第四季增長25%，涉及總金額則錄得約195.64億元，按季上升約74%。 基座商場及大型舖位項目受追捧 因應通關效應，市場憧憬旅遊業及相關餐飲及零售業可隨之受惠，基座商場及大型商舖項目備受市場關注，季內涉及基座商場及大型舖位項目受追捧，共錄得11宗逾億元成交，佔整體大手成交個案比例逾一半。同時，自全面通關以來，旅客人次逐步回升。有個別早著先機的財團看準機遇，趁早吸納全幢酒店以迎接大批旅客。季內錄得其中一宗酒店易手個案為中國旅游集團酒店控股公司以約34億元購入尖沙咀金巴利道28號君怡酒店全幢，更成為疫情以來最大宗酒店交易。 此外，在全面通關利好因素前提下，中港澳通關帶來顯著暢旺的旅客數字，舖位市場率先起動。潘志明續稱，2023年第一季商舖市場共錄得約214宗買賣個案，按季輕微減少約3%，但成交金額就見增加，首季錄得93.96億元，按季大幅上升95%，反映舖位大額成交個案增多。今年首季最大額舖位交易為旺角亞皆老街16至16B 旺角商業大廈地下E舖及1至4樓，市傳成交價達約3.5億元。潘志明分析，整體港珠澳工商舖買賣市況，全面通關無疑對整體港珠澳工商舖市場帶來正面影響，預測香港工商舖市況會陸續浮現通關效應，交投氣氛會維持平穩，料會錄得約1,100宗水平，價格亦會上升至215億元；加上香港新近發放首輪消費券，更會帶旺零售及餐飲行業，對舖位買賣交投量有帶動作用。

商舖市場租賃活動漸見活躍 至於舖位租務市場亦見百花齊放，中原(工商舖)商舖部董事黃偉基稱，自全面通關消息公布後，疫情下倒退的行業如奢侈品及藥妝店都逐漸重返市場。資料顯示，第一季市場共錄得約1,172宗舖位租務成交，涉及總金額約1.36億元；對比上一季(去年第四季)分別升約18%及17%，而按年同期比較，租務表現亦見顯著轉好，宗數及金額分別升約44%%及40%。同時，個別主打旅客生意的行業亦重返核心消費區，如尖沙咀、旺角、銅鑼灣及中環等。當中開舖速度最快的是化妝品及藥妝相關行業，單是旺角及尖沙咀區，首季已錄得約10宗，當中最矚目的租賃個案要數日本人氣連鎖藥妝店承租旺角彌敦道639號雅蘭中心地下G15至19號及1樓104號複式舖，市傳月租約100萬元。另有奢侈零售品牌進駐，如一所鐘錶珠寶店進駐中環皇后大道中54至56號豐樂行地下至3樓複式舖，料成交月租約80萬元。 黃偉基分析，商舖市場向來對經濟市道反應最為迅速及直接，在疫情漸散退的市況下，市民消費意欲已見回升，而中港澳通關亦全面落實，訪港旅客人次更有顯著增加，利好香港零售及餐飲市道，增加商戶租舖信心。同時，政府已再派發5,000元消費券，相信會進一步刺激港人消費意欲。觀察現時租賃市況，以餐飲業先行，民生時裝及零售行業洽租情況都見增多，料近年盛行的街市行業洽租會相對減少。租賃情況向好，自然帶動投資者買賣心態，預計今年商舖租賣市場會陸續升溫，預測租賃市場表現會更見好，料第二季成交宗數會上升至少一成至約1,300宗，核心區舖租會跑贏大市，會有約10%升幅，至於非核心區舖租亦料會有約5%至10%增幅。

澳門商舖價格回升 澳門及珠海橫琴工商舖市場首季表現強勢，中原澳門及橫琴資深董事何兆恆指，按澳門統計局資料估算，首季商舖成交量約90宗水平，較上季減少約26%，而首季成交主要集中於氹仔區及明珠區上。價格方面，氹仔區及明珠區錄明顯升幅，幅度約19%至24%不等，其中氹仔核心區舖位表現最為突出，首季曾錄得氹仔馬場附近商舖以4.5萬元呎價易手，屬疫後高位。至於皇朝及南灣旅遊賭場區，由於租金大幅回升，業主大多選擇轉售為租，願減價的租售盤均在市場銷聲匿跡。現時澳門商舖價格回升，但與疫情前仍有一段距離，除了本地投資者蠢蠢欲動外，近月外地投資者查詢量亦大幅增加。預計第二季持續受盤源不足影響，估計成交量僅約兩成增幅，約110宗水平；價格方面，民生區走勢較為平穩，估計約有5%升幅，而旅遊賭場區走勢凌厲預計有雙位數增長。 珠海買家信心回歸 價格穩中趨降 珠海方面，今年首兩月全市房地產商品房可供預售項目共計約26個，可供預售面積共計約30.38萬方米，同比減少約41%；其中商業約0.3萬方米，同比下跌約94.4%；回看首季珠海房地產市場的表現，網簽成交量同比上升約19.98%，共計約9,868套。其中，商業共網簽成交約180套，同比下跌約44.79%；均價約3.7萬元/方米，較去年第一季度上漲約76%。 何兆恆分析，珠海第一季度市場回暖明顯，房企出貨積極性增加，疫情三年積壓的市場需求釋放。加上利率下降，信貸環境改善，市場預期逐步轉好，買家信心逐漸回歸，樓市呈現供需兩旺態勢，房價穩中趨降。其中橫琴熱盤推新表現不俗，成交量強勢攀升。隨著廣州南沙至珠海城際萬頃沙全線建成後，可實現大灣區西岸主要城市1小時通達，珠海位於灣區的樞紐地位再次提升。