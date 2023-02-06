通關效應｜荃灣工業地皮獲本地財團及基金 以近3億元洽購

自中港兩地正式通關後，工商舖市場氣氛明顯好轉，市場連番錄得逾億元大手成交。由中原(工商舖)獨家代理中荃灣灰窰角街工業地皮，在通關消息公布後，市場查詢及洽購反應較前熱烈，當中更獲本地財團及一所基金公司積極洽商中，洽購價近3億元。
已獲批建21層高新型工廈
中原(工商舖)工商部高級分區營業董事林子健表示，上述地皮位於荃灣灰窰角街46至48號，地盤面積約6,382方呎，項目將以現狀及交吉形式出售。該地皮於2022年9月曾獲屋宇署批准興建為一幢樓高21層及2層地庫之新型工廈，涉及面積約72,755方呎；而區內已有多幢大型工業項目在發展中，包括灰窰角街18至32號，將興建連兩層地庫的22層高工廈，以及馬角街14至18號地皮，將會興建連兩層地庫的23層高工廈；還有荃灣市地段428號地皮，亦將興建三地庫之18層高數據中心，令該地段一帶日後的商貿氣氛更添濃厚。
通關帶動 市場連錄逾億工商舖成交
另外，中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事陳玉雲表示，在通關效應下，本港經濟活動復常步伐加快，增添投資者入市信心。而在消息公布後，市場錄得多宗逾億元工商舖大手成交，最新一宗矚目成交為太子砵蘭街450至454號全幢商廈HQ，以約3.5億元易手，項目總樓面面積約38,228方呎，平均呎價約9,155元，反映通關對經濟具提振作用，不少中外企業加緊入市步伐，積極物色具潛力工商舖物業。是次獨家代理項目位處荃灣區住宅群旁，毗鄰多個大型住宅及寫字樓項目如映月灣、爵悅庭、如心廣場等，加上靠近港鐵荃灣西站，交通便利，預料在利好消息帶動下，是次交易可望於短時間內落實。