通關效應｜荃灣工業地皮獲本地財團及基金 以近3億元洽購

自中港兩地正式通關後，工商舖市場氣氛明顯好轉，市場連番錄得逾億元大手成交。由中原(工商舖)獨家代理中荃灣灰窰角街工業地皮，在通關消息公布後，市場查詢及洽購反應較前熱烈，當中更獲本地財團及一所基金公司積極洽商中，洽購價近3億元。

已獲批建 21 層高新型工廈 中原(工商舖)工商部高級分區營業董事林子健表示，上述地皮位於荃灣灰窰角街46至48號，地盤面積約6,382方呎，項目將以現狀及交吉形式出售。該地皮於2022年9月曾獲屋宇署批准興建為一幢樓高21層及2層地庫之新型工廈，涉及面積約72,755方呎；而區內已有多幢大型工業項目在發展中，包括灰窰角街18至32號，將興建連兩層地庫的22層高工廈，以及馬角街14至18號地皮，將會興建連兩層地庫的23層高工廈；還有荃灣市地段428號地皮，亦將興建三地庫之18層高數據中心，令該地段一帶日後的商貿氣氛更添濃厚。