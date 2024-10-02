速收1.3萬票 超額62倍 天璽．天周六首開賣 最平473萬

天璽．天周六上午9時起開售，設有A及B組兩個時段揀樓。

踏入10月發展商即發動新盤攻擊！新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」敲定本周六首輪發售300伙，當中204伙以價單發售，以現金付款計劃最高折扣13.5%計算，折實價由473.72萬元起；另96伙以招標出售。市傳該盤截至昨日已累收逾1.3萬票，以價單推售單位計，超額認購逾62倍；將於周四下午1時截票。

「天璽．天」首輪以價單發售單位涵蓋22伙開放式、109伙一房及73伙兩房，實用面積236至559方呎。單位折實價473.72萬至1,227.7萬元，折實呎價17,015至24,284元；而以招標出售96伙涵蓋三房至四房間隔，實用面積854至3,936方呎。

新地指，項目周六上午9時起開售，設有A及B組兩個時段揀樓；A1組買家須購入最少6伙至8伙指定單位；A2組買家最少購買3伙至5伙指定單位。B組買家則可購入1伙至2伙。

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