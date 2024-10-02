速收1.3萬票 超額62倍 天璽．天周六首開賣 最平473萬

踏入10月發展商即發動新盤攻擊！新鴻基地產(016)旗下啟德地王項目「天璽．天」敲定本周六首輪發售300伙，當中204伙以價單發售，以現金付款計劃最高折扣13.5%計算，折實價由473.72萬元起；另96伙以招標出售。市傳該盤截至昨日已累收逾1.3萬票，以價單推售單位計，超額認購逾62倍；將於周四下午1時截票。
「天璽．天」首輪以價單發售單位涵蓋22伙開放式、109伙一房及73伙兩房，實用面積236至559方呎。單位折實價473.72萬至1,227.7萬元，折實呎價17,015至24,284元；而以招標出售96伙涵蓋三房至四房間隔，實用面積854至3,936方呎。
新地指，項目周六上午9時起開售，設有A及B組兩個時段揀樓；A1組買家須購入最少6伙至8伙指定單位；A2組買家最少購買3伙至5伙指定單位。B組買家則可購入1伙至2伙。
泰峯加推 周六發售226伙
九龍灣新盤亦加入搶客戰，由王新興集團發展的「泰峯」昨突加推4號價單共89伙，包括39伙一房、20伙兩房連開放式廚房、15伙兩房梗廚及15伙三房，實用面積336至774方呎。扣除最高折扣23%後，折實價505.1萬至1,316.7萬元，折實呎價14,769至17,523元，折實平均呎價約16,317元，發展商指屬原價加推。最低售價及呎價單位為1A座29樓C室一房，實用面積342方呎。
該盤同時上載全新銷售安排，將於周六(5日)推售226伙，當中以先到先得方式發售186伙，另同日推出40伙招標出售。
王新興集團董事總經理王惠貞稱，「泰峯」迄今累售387伙，成交金額逾26億元。
英皇推兩盤共34伙周五出售
英皇國際(163)旗下中環「半山捌號」最新推出14伙開放式單位於周五起招標發售，實用面積203方呎；而同系跑馬地「ONE JARDINE’S LOOKOUT」亦於同日推售20伙。