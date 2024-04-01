連方II周末累沽6伙 成交價最高逾1000萬｜新盤成交

另外，同日首輪發售的「連方II」公開發售38伙。據成交紀錄冊顯示，即日售出5伙，包括4伙兩房及1伙兩房連儲物室，成交價介乎841.1萬至980.6萬元，合共套現逾4,500萬元。在昨日(3月31日)再沽出1伙，為10樓S5單位，實用面積421方呎，兩房連儲物室間隔，成交價1,001.3萬元，呎價約23,784元。項目於周末兩日累沽6伙，套現逾5,500萬元。

由萬科香港發展的長沙灣新盤「連方I」自撤辣後售出32伙，套現逾2.36億元。上周六(3月30日)售出1伙開放式單位，套現約600萬元。

「連方II」上周一(3月25日)深夜突擊公布首張價單共76伙，實用面積介乎280至611方呎，戶型涵蓋一房至三房，扣除最高16%折扣。單位折實售價由約642.4萬至約1,535.5萬元，折實呎價介乎22,941元至27,843元。最低售價及呎價單位同為6樓N1室，實用面積280方呎，一房間隔，折實售價約642.4萬元，折實呎價22,941元。

發展商表示，「連方」系列月內合共套現逾2.87億元。「連方II」位於海壇街268號，提供378伙，單位實用面積介乎176至611方呎，戶型涵蓋開放式至三房，預計入伙日期為2025年1月底，樓花期長約10個月。