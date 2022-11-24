遠低預期｜安達臣商地價 3個月跌五成 新地近3億中標

商業地價急「插水」！地政總署昨日公布，上周五截標的觀塘安達臣道商業地由新鴻基地產(016)以2.96億元投得，以可建樓面約11萬方呎計，每方呎樓面地價約2,684元，除較市場預期下限低約20%外，亦較領展(823)今年8月底中標地價大跌超過五成。

是次地皮劃分為兩塊發展，兩者相距約120米，其中面積較大的部分毗鄰領展中標項目。整個地盤面積近5.74萬方呎，市場估值約3.7億至6億元，每方呎樓面地價3,355元至5,500元。上周五截標共接獲4份標書，除新地外，包括長江實業集團(1113)、領展及信和置業(083)。

領展今年8月底以7.66億元投得區內商業地，每方呎樓面地價約5,501元，意味相隔約3個月，現地價大幅跌約51%。

雷霆：總投資10億 擬建中檔商場

新地副董事總經理雷霆稱，集團很高興投得地皮，該區將來人口密度高，料興建中等檔次的民生商場，預計總投資約10億元。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指，是次中標價符合預期，因上次領展的中標價較第二標高出約72.2%，是次成交價更能反映現市況地價及商用物業的價值。他續指，商業地比住宅地跌幅較大，除因供應與庫存量大，空置率遠高於住宅以外，亦因投資商用物業回本及達至收益平衡時間長有關，加上商用物業比較少散售，變相「變現」(現金流回籠)時間較長，風險較住宅發展高。