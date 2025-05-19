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地產
2025-05-19 19:32:38

郭奕芯3年前擲「8球」買港島252呎納米樓 近日小紅書出帖蝕放：價錢可議(多圖)

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郭奕芯3年前擲「8球」買港島252呎納米樓 近日小紅書出帖蝕放：價錢可議(多圖)

郭奕芯3年前擲「8球」買港島252呎納米樓 近日小紅書出帖蝕放：價錢可議(多圖)

與「七師傅」七仙羽師徒關係決裂，頻頻隔空對罵的女星郭奕芯(Ashina)近日在其小紅書發文表示，有意放售其位於西營盤的「藝里坊．2號」一個高層實用面積約252方呎一房單位。

當時成交呎價高見3.17萬

郭奕芯在帖文提到，其單位位於港島，距離港鐵站西營盤僅一分鐘步程，她表示以「低於市價7xx」（即約700萬元）放盤，而且「越早決定價錢可議」，並附上多張單位照片，內櫳裝修新淨，接近全新狀態，露台可遠望維港海景。有網民留言問郭奕芯是否轉行，她回覆「這是我自己的物業」。

2021年，郭奕芯在社交媒體分享她購買「藝里坊・2號」單位的照片，她當時現身售樓處，手持已簽署的合約，並配文「人生成就達成 首次置業 ＃我要做業主啦 ＃以後要知慳識儉」。

據悉，郭奕芯3年前以約800萬元買入是次放售單位，當時成交呎價高見3.17萬元，若成功以約700萬元售出，帳面需虧損100萬元12.5%。

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屋苑近期二手普遍見紅

「藝里坊．2號」位於西營盤忠正街1號，設1座住宅大樓，2021年入伙，提供264伙，單位實用面積介乎174至381方呎。翻查項目近期二手成交，普遍業主均要蝕讓離場，當中一房單位造價介乎460萬至650萬元，同類型單位對上一宗成交為低層D室，實用面積約250方呎，今年1月以600萬元售出，呎價約2.4萬元，上手業主於2020年以705萬元入市，持貨約5年帳面損失105萬元或近15%。

至於蝕幅最大單位為高層L室，實用面積約269方呎，一房間隔，去年12月中以600萬元售出，上手業主於2021年以848.74萬元買入，持貨約3年帳面勁輸242.74萬元或約29.3%。

即睇西營盤藝里坊．2號最新資訊 (House730)

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藝里坊．2號於2021年入伙，提供264伙。(資料圖片)

曾指被七師傅騙走逾30萬

郭奕芯於2014年出道，當時19歲的她，於電影《同班同學》初次亮相，隨後一直活躍於電視及電影圈；2019至2021年曾簽約英皇娛樂；2021年，因主持ViuTV節目《晚吹》系列《戀講嘢》開始為人熟悉，同年，在ViuTV節目《七救星》節目中擔任嘉賓，被七仙羽收為徒弟，並賜名「八鮮乳」。近日郭奕芯於YouTuber伍仔的頻道表示，被七仙羽騙走逾30萬元，引發雙方隔空罵戰。

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郭奕芯(Ashina)相片

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