郭奕芯3年前擲「8球」買港島252呎納米樓 近日小紅書出帖蝕放：價錢可議(多圖)

與「七師傅」七仙羽師徒關係決裂，頻頻隔空對罵的女星郭奕芯(Ashina)近日在其小紅書發文表示，有意放售其位於西營盤的「藝里坊．2號」一個高層實用面積約252方呎一房單位。

當時成交呎價高見3.17萬

郭奕芯在帖文提到，其單位位於港島，距離港鐵站西營盤僅一分鐘步程，她表示以「低於市價7xx」（即約700萬元）放盤，而且「越早決定價錢可議」，並附上多張單位照片，內櫳裝修新淨，接近全新狀態，露台可遠望維港海景。有網民留言問郭奕芯是否轉行，她回覆「這是我自己的物業」。

2021年，郭奕芯在社交媒體分享她購買「藝里坊・2號」單位的照片，她當時現身售樓處，手持已簽署的合約，並配文「人生成就達成 首次置業 ＃我要做業主啦 ＃以後要知慳識儉」。

據悉，郭奕芯3年前以約800萬元買入是次放售單位，當時成交呎價高見3.17萬元，若成功以約700萬元售出，帳面需虧損100萬元12.5%。