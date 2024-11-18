鄧成波家族兩老人院銀主盤獲接管人放售 市值共3.5億｜商鋪市況

已故「舖王」鄧成波家族兩物業淪為銀主盤，近期獲接管人放售。第一太平戴維斯(香港)指出，獲接管人委任為獨家代理，公開招標出售九龍太子及佐敦兩物業，現均由可容納逾120人的護老院承租。據悉，兩物業估值各約1.7至1.8億元，合共約3.5億元。
該行表示，招標物業分別為九龍太子太子道西90-94號大華大廈地下F舖，1樓至4樓全層及天台部分及九龍佐敦偉晴街14-42號偉晴閣地下5-6號舖及1樓全層，公開截標日期為2025年2月21日(星期五)正午12時，連同現有租約或交吉出售。
當中大華大廈招標出售部分的總建築面積約21,200方呎，1樓至4樓每層的建築面積約為5,000方呎。物業門面特闊，約77.6呎面向太子道西及約61呎面向荔枝角道。此外，物業設有獨立電梯大堂，直達1樓至4樓。現時主要由護老院租用，最多可收納237人。
偉晴閣招標出售部分的總建築面積約為11,600方呎，地舖部分面積約為1,600方呎；而一樓的全層面積約為10,000方呎。現時物業主要由護老院承租，最多可收納124人。物業另設獨立大堂直達1樓，現有租約至2031年(連續租權)，未來幾年可提供穩定的租金收入。
第一太平戴維斯投資部資深董事方詠清表示，是次出售的兩項物業中的護老院均可收納120人以上，是區內規模較大的護老院物業。隨著香港人口老化問題日益嚴重，護老院的需求亦不斷增長，「銀髮市場」有價有市。此外，兩個物業均位於九龍市中心，地理位置優越，並提供穏定租金收入，相信必定會吸引投資者競投。