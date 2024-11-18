鄧成波家族兩老人院銀主盤獲接管人放售 市值共3.5億｜商鋪市況

據悉，兩物業估值各約1.7至1.8億元，合共約3.5億元。

已故「舖王」鄧成波家族兩物業淪為銀主盤，近期獲接管人放售。第一太平戴維斯(香港)指出，獲接管人委任為獨家代理，公開招標出售九龍太子及佐敦兩物業，現均由可容納逾120人的護老院承租。據悉，兩物業估值各約1.7至1.8億元，合共約3.5億元。

該行表示，招標物業分別為九龍太子太子道西90-94號大華大廈地下F舖，1樓至4樓全層及天台部分及九龍佐敦偉晴街14-42號偉晴閣地下5-6號舖及1樓全層，公開截標日期為2025年2月21日(星期五)正午12時，連同現有租約或交吉出售。