鄧成波家族再放售西貢5座廠房 市值9.5億 低去年叫價逾三成｜工廈市況

已故「舖王」鄧成波家族持有的西貢康定路1、2、6、7及9號共5座全幢廠房，最新委任仲量聯行為獨家代理，以公開邀約形式放售。市場估計物業估值約9.5億元，較去年9月叫價14億元，低約4.5億元或32%。 市值較買入價少一半 該5座物業坐落於西貢對面海，由5個獨立地段、5幢高規格廠房組成，地盤面積總計約129,526方呎，現存廠房總建築面積達約383,579方呎，每座面積介乎53,158至100,583方呎。該物業將以部分交吉、部分連現有租約及以「現狀」出售，意向書截止日期將於稍後公布。

資料顯示，該批工廈物業買入價合共約19億元，現時市值較其大跌9.5億元或50%。

可改建為倉儲物流中心 或安老院舍 物業可翻新和改裝為現代化的倉儲或物流中心，作長線投資收租用途。根據西貢市分區計劃大綱核准圖編號S/SK-SKT/6，該土地現劃為「住宅（戊類）1」用途，買家可申請契約修訂，支付補地價後，可將物業重建為住宅項目，以滿足區內持續上升的優質住宅需求。另外，該物業於2021年11月26日獲城市規劃委員會批准，可重建為五幢安老院舍及相關設施，顯示其提供長者住宿的潛力。