鄧成波家族再放售西貢5座廠房 市值9.5億 低去年叫價逾三成｜工廈市況

已故「舖王」鄧成波家族持有的西貢康定路1、2、6、7及9號共5座全幢廠房，最新委任仲量聯行為獨家代理，以公開邀約形式放售。市場估計物業估值約9.5億元，較去年9月叫價14億元，低約4.5億元或32%。
市值較買入價少一半
該5座物業坐落於西貢對面海，由5個獨立地段、5幢高規格廠房組成，地盤面積總計約129,526方呎，現存廠房總建築面積達約383,579方呎，每座面積介乎53,158至100,583方呎。該物業將以部分交吉、部分連現有租約及以「現狀」出售，意向書截止日期將於稍後公布。
資料顯示，該批工廈物業買入價合共約19億元，現時市值較其大跌9.5億元或50%。
可改建為倉儲物流中心 或安老院舍
物業可翻新和改裝為現代化的倉儲或物流中心，作長線投資收租用途。根據西貢市分區計劃大綱核准圖編號S/SK-SKT/6，該土地現劃為「住宅（戊類）1」用途，買家可申請契約修訂，支付補地價後，可將物業重建為住宅項目，以滿足區內持續上升的優質住宅需求。另外，該物業於2021年11月26日獲城市規劃委員會批准，可重建為五幢安老院舍及相關設施，顯示其提供長者住宿的潛力。
仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，考慮到香港人口老化趨勢和市場對優質長者住宅的殷切需求，認為將其重建為高端長者生活社區最具發展前景。此外，本港工廈市場需求穩定，空置率一直處於低水平，有市有價。是次放售的項目位於西貢區罕有的大型片區，佔地接近13萬方呎，其具有多元化發展的獨特潛力，預料將吸引眾多發展商和投資者的關注。