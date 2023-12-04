鄧成波家族再沽貨 觀塘酒店及工廈雙項目 合共意向價24億

已故「舖王」鄧成波之家族持有的觀塘悅品海景酒店‧觀塘及中懋工業大廈，現一併推出放盤，分別叫價22.2億元及1.8億港元。合共意向售價24億元，其中酒店項目是該家族於5年前以約23億元購入，可見酒店意向價較買入價低800萬元，帳面蝕幅約3.5%。

前身觀塘麗東酒店 上述兩項放售項目由仲量聯行擔任獨家代理，分別是觀塘偉業街163號悅品海景酒店‧觀塘，以及偉業街169號中懋工業大廈的大多數業權(56.7%)。其中悅品海景酒店於2007年落成，樓高32層，佔地19,050方呎，總樓面面積約235,300方呎，共有598間客房，屬區內罕見的大型酒店放售項目。翻查資料，該酒店前身為觀塘麗東酒店，原本由恒地(012)持有，於2017年初由鄧成波家族以23億元承接，並在2018年初易名為悅品海景酒店‧觀塘。