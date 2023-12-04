鄧成波家族再沽貨 觀塘酒店及工廈雙項目 合共意向價24億

已故「舖王」鄧成波之家族持有的觀塘悅品海景酒店‧觀塘及中懋工業大廈，現一併推出放盤，分別叫價22.2億元及1.8億港元。合共意向售價24億元，其中酒店項目是該家族於5年前以約23億元購入，可見酒店意向價較買入價低800萬元，帳面蝕幅約3.5%。
前身觀塘麗東酒店
上述兩項放售項目由仲量聯行擔任獨家代理，分別是觀塘偉業街163號悅品海景酒店‧觀塘，以及偉業街169號中懋工業大廈的大多數業權(56.7%)。其中悅品海景酒店於2007年落成，樓高32層，佔地19,050方呎，總樓面面積約235,300方呎，共有598間客房，屬區內罕見的大型酒店放售項目。翻查資料，該酒店前身為觀塘麗東酒店，原本由恒地(012)持有，於2017年初由鄧成波家族以23億元承接，並在2018年初易名為悅品海景酒店‧觀塘。
工廈呎售4200元 較同類低最少16%
至於與酒店毗鄰的中懋工業大廈，位處觀塘偉業街169號，先後於1965年及1983年落成，樓高14層，佔地10,200方呎。是次放售該廈的56.7%業權，涉及總實用面積約42,000方呎，放售呎價僅4,200元，較近年同區工廈一般介乎5,000至5,500元的成交呎價低至少16%，叫價具競爭力，料將吸引買家自用或作長線投資。據仲量聯行了解，尚有持該廈業權約15%的業主們，有意出售其持有的單位，若連同是次放售的56.7%業權，總業權可達七成，有利日後重建。
仲量聯行資本市場部主管陳國章表示，隨著本港對外全面通關，旅客陸續回流，加上政府持續推進啟德發展計劃，包括疫後重啟的啟德郵輪碼，以及即將落成的啟德體育園等新地標基建，料將帶動區內商業活動及旅遊，令是次放售項目有望受惠，升值潛力不容忽視。