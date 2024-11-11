鄧成波家族放售尖沙咀金巴利道商廈 市值較4年前腰斬近半

仲量聯行資本市場部資深董事潘靜儀表示，上述物業除適合教育、宗教、醫療或慈善團體等購入自用，亦具潛力改裝為學生宿舍。專上院校既學生宿舍一直供不應求，非本地生湧入將於未來4年帶來額外2萬多個住宿需求，最新施政報告亦指出政府將推出先導計劃，鼓勵市場以自資及私營方式改裝酒店或商廈為學生宿舍，加上學生宿舍的租金回報非常理想，收購商廈或酒店並計劃將之轉作私人學生住宿的前景樂觀。早前本物業同區的一幢酒店獲以1.8億元成交，呎價約7,300元，計劃打造為學生宿舍。物業鄰近香港理工大學，地舖租值更高，更具升值潛力，相信將吸引投資者購入作長綫投資。

根據尖沙咀分區計劃大綱圖(S/K1/28)，該廈現址劃為「商業(6)」地皮，佔地約1,898方呎。由於位處小巷單邊及尚未用盡地積比率，地積比率最高為12倍，最高可建建築面積約22,776方呎，極具重建價值。

物業坐落於尖沙咀核心，現為一幢14層高的商業大廈，門面闊度約77呎，建築面積約19,923方呎；商舖部分約3,500方呎，現時租予食肆；1樓至12樓為持牌旅館，提供45間客房，買家購入後可即享租金收入，更可改裝為學生宿舍，租金收入可看高一線；物業將以現狀及連現有租約出售。

該物業位置優越，步行約7至9分鐘即達佐敦、尖沙咀及尖東港鐵站，距西九龍高鐵站亦僅約6分鐘車程，四通八達；且物業周邊發展及商業配套齊全，鄰近多個大型商場，如美麗華廣場及The ONE等。