鄧成波家族放售屯門「龍床盤」菁雋基座及停車場 估值2億較兩年前跌近一半

資深投資者「舖王」鄧成波家族繼續出售旗下物業，最新為有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，其基座T-Plus商業基座及停車場推出市場放售，市場估值約2億元，與2022年時意向價3.88億元相比，大跌1.88億元或48.5%。若扣除停車場及地舖價值，是次放售商場呎價僅約2,000元。
世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理出售屯門青棉徑2號菁雋T-Plus商業基座及停車場，是次出售物業包括商場、地舖及停車場三個主要部分，總建築面積合共約39,228方呎。商場部分包括地下入口、一樓和二樓全層，合共約35,691方呎，樓底由4.9至5.6米不等，並配備升降機及扶手電梯。另外，業主早前亦獲得屋宇署批准改裝成安老院的建築圖則，因此用途頗具彈性。
地舖部分方面，共提供三個舖位，建築面積約由625至1,807方呎不等，均配有煤氣、三相電及內廁，適合飲食租戶。停車場方面，合共提供47個私家車位及5個電單車位，車位寬闊易泊，全部配備電源。
基座外牆大部分面積皆屬業權範圍 可安裝廣告牌
世邦魏理仕香港資本市場及私募投資部副董事甄梓謙表示，大廈於近年落成，狀況極佳，基座外牆大部分面積皆屬於業權範圍，可安裝廣告牌增加宣傳效果，適合安老院、宗教團體、教育行業等自用。
2021年叫價達4.6億
翻查資料，2021年舖王鄧成波家族被指有新一輪沽貨行動，涉及至少39項物業，市值高達約47億元，當時菁雋基座商場舖位連停車場叫價約4.6億元；及後於2022年11月以意向價約3.88億元再推出市場，叫價下調約7,200萬元或近16%；至今年最新市場估值約2億元，較2021年大幅低約2.6億元或57%。
菁雋位於屯門新墟青棉徑2號，由俊和發展集團、益兆興業合作發展，現由鄧成波旗下陞域集團及佳源國際控股持有，2019年入伙，提供356個住宅單位，實用面積由128至794方呎。由於菁雋最細單位僅得128方呎，發展商當年推售時說出「紫禁城再大，皇帝都是睡在一張床上」，令樓盤被坊間稱為「龍床盤」。十優港姐麥明詩與家人當年擲約620萬元一口氣購入3伙投資，但其中2伙經已沽出。