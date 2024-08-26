鄧成波家族放售屯門「龍床盤」菁雋基座及停車場 估值2億較兩年前跌近一半

資深投資者「舖王」鄧成波家族繼續出售旗下物業，最新為有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，其基座T-Plus商業基座及停車場推出市場放售，市場估值約2億元，與2022年時意向價3.88億元相比，大跌1.88億元或48.5%。若扣除停車場及地舖價值，是次放售商場呎價僅約2,000元。

世邦魏理仕獲業主委託為獨家代理出售屯門青棉徑2號菁雋T-Plus商業基座及停車場，是次出售物業包括商場、地舖及停車場三個主要部分，總建築面積合共約39,228方呎。商場部分包括地下入口、一樓和二樓全層，合共約35,691方呎，樓底由4.9至5.6米不等，並配備升降機及扶手電梯。另外，業主早前亦獲得屋宇署批准改裝成安老院的建築圖則，因此用途頗具彈性。