鄧成波家族放售觀塘一籃子物業 招標意向價共涉約16億｜名人沽貨

已故資深投資者、有「舖王」稱號的鄧成波，其家族近年接連沽貨套現，當中不乏蝕讓出售，部分物業更淪為銀主盤。該家族新近放售觀塘地標駱駝漆中心及駱駝漆大廈一籃子物業，兩項物業涉資共約16億元。

中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，上述獨家代理項目位於觀塘興業街1號駱駝漆中心，為一座樓高7層的銀座式物業，建築面積共約85,116方呎，該物業地下及一樓為餐廳，2樓至6樓為寫字樓，每層面積約11,536至13,168方呎，屬三面大單邊位置，門面闊約217呎，現物業全幢意向價約11億元。她補充，該廈已獲地政處批出「不反對通知書」，以及屋宇署批准改建為零售用途，適合各行各業進駐，其中部分位置可設戶外餐飲區，亦可改建為蘇豪區集中地，預計悉數租出，租金回報可達約7厘。

駱駝漆大廈是觀塘區飲食及消費必經之地，周邊人流如鯽。

唐苑雯續指，另一項放售物業位於觀塘開源道60至62道駱駝漆大廈第1座地下A1至A2, B1至B3號單位、第2座地下D1至D2單位及第3座地下2號、3號連閣樓，總建築面積約28,494方呎，物業平均樓底高度約15呎，意向價共約5億元，當中位於第3座的物業將連同銀行鐵約一併出售。

觀塘為全港人口密度最高的地區之一，零售消費需求極高，而位處前裕民坊位置的觀塘市中心第4、5區巨無霸商業項目，城規會於去年初已批准新發展方案，允許加入逾100萬方呎的住宅樓面，擬建1,750伙住宅單位。唐苑雯相信，入伙後可再倍增區内消費力，加上政府近年積極發展九龍東，區內重建商廈相繼落成，就業及商貿活動大大提高，亦有助推高物業商業價值。

她又指出，本港去年度全幢商用群樓吸納情況見不俗，單是第4季已錄得最少3宗相關成交，包括深水埗欽州街94號黃金數碼廣場、荃灣青山公路633號灣景花園商場，以及天后電氣道68號金輪天地銀座式商廈等，反映該類物業仍受投資者及財團青睞。

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