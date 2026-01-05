鄧成波家族油麻地6萬呎基座商場被接管放售 市值3億｜工商舖

原由鄧成波家族持有的油麻地彌敦道525至543A號部份地下至3樓基座商場，最新由高力獲接管人委託為獨家代理推出招標，項目公開截標日期為2026年 3月 6日正午十二時 ，是次物業將以部分連租約及部分交吉出售，市場估值約3億元，每方呎價格約5,000元。

本項目位處彌敦道大單邊，總建築面積約59,200方呎，地下商舖部份逾4,000方呎。整個物業已由原業主鄧成波家族斥資全面翻新，包括地下加設扶手電梯、三架獨立升降機及獨立大堂，便利顧客出入。而一樓亦增設扶手電梯連接升降機大堂，提升人流。本物業擁有獨立機房設備，及一樓至三樓的外牆使用權，適合各行各業。