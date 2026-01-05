鄧成波家族油麻地6萬呎基座商場被接管放售 市值3億｜工商舖

原由鄧成波家族持有的油麻地彌敦道525至543A號部份地下至3樓基座商場，最新由高力獲接管人委託為獨家代理推出招標，項目公開截標日期為2026年 3月 6日正午十二時 ，是次物業將以部分連租約及部分交吉出售，市場估值約3億元，每方呎價格約5,000元。
本項目位處彌敦道大單邊，總建築面積約59,200方呎，地下商舖部份逾4,000方呎。整個物業已由原業主鄧成波家族斥資全面翻新，包括地下加設扶手電梯、三架獨立升降機及獨立大堂，便利顧客出入。而一樓亦增設扶手電梯連接升降機大堂，提升人流。本物業擁有獨立機房設備，及一樓至三樓的外牆使用權，適合各行各業。
高力資本市場及投資服務部高級董事鄭元禮指，本物業位於彌敦道及窩打老道交界，為油尖旺區罕有可出售之大型商場。本物業鄰近多家知名商舖，包括海底撈及小米之家等。本物業地舖門面極闊，樓底高約5米，並設後門，適合各行各業，例如金舖、零售及餐飲等。而商場部份設有獨立彌敦道入口，並配備扶手電梯及三部升降機。外牆設有逾 300呎闊矚目廣告位，橫跨彌敦道及窩打老道，車流與人流皆一目了然。外牆使用權屬一樓至三樓業主特有，可供商戶租用以提升品牌曝光，亦可獨立出租創造租金收益。物業極具潛力打造成品牌旗艦店，娛樂式或主題式零售中心。
高力資本市場及投資服務部助理經理朱子鑑補充，該物業鄰近油麻地站A1及B1出口，座落九龍兩條主要道路的大單邊，車水馬龍，日夜人流不絶，具備核心地段及交通便利雙重優勢。物業位處彌敦道，鄰近砵蘭街及水果批發市場，週邊設有多幢酒店，適合旅客進行文化深度遊。附近亦有數個學生宿舍項目，為區內注入更多消費力。現時物業的地下商舖已獲多個準租客洽商，而二樓及三樓均已租出，為準買家提供穩健租金收入，如全數租出，回報率達6.5厘以上。彌敦道大型商舖物業素來鮮有出售，動輒亦需每平方呎萬元以上。以目前市場估值約3億元計算，本物業每方呎價格僅約5,000元，遠低於鄰近成交約百分之70，為市場難得的罕有機遇。
近期零售市道逐漸復甦，用家積極入市購入自用物業。此外，投資市場亦錄得多宗大手成交，反映市道好轉。本物業坐擁優越地理位置，人流絡繹不絕，已全面升級翻新，矚目非常，並提供穩定租金收入，適合投資者或用家，預料將吸引一眾資金青睞。