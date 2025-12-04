鄧成波家族荃灣酒店 華潤隆地擲9.5億購入 近兩年積極在港掃貨｜工商舖

全幢酒店項目受追捧，市場消息指，資深投資者「舖王」鄧成波家族旗下悅品酒店．荃灣於今年4月份推出招標放售，新近獲華潤隆地以9.5億元購入，以583間客房計算，每個房間作價約163萬元；惟與當時市場估值約13.8億元相比，是次成交價低約4.3億元或31%。 資料顯示，悅品酒店．荃灣位於青山公路443至451號，樓高30層，總建築面積約292,961方呎，設有583間客房，配有會議室、美容院和健身室等設施。以總樓面計算，平均呎價約3,243元。 物業於今年4月推出招標，當時市場估值約13.8億元。據了解，項目因具條件改裝成學生宿舍，故獲基金及投資者入標競投，如積極拓展學生宿舍的中原投資。

鄧成波家族 2012 年斥 5.28 億收購 翻查資料，物業前身為工廈紅A中心，鄧成波家族於2012年斥資5.28億元收購，其後活化改裝成酒店，至2018年完成翻新開業。按最新成交價計算，帳面升值4.22億元或近80%。悅品酒店．荃灣設有免費穿梭巴士前往港鐵尖沙咀、葵芳及青衣站，而酒店距離港鐵葵芳站約7分鐘步程。

華潤隆地近兩年擲逾 28 億掃貨 至於是次新買家華潤隆地，近兩年積極在港進行收購，計及上述悅品酒店．荃灣成交，涉資超過28億元。其中去年12月向香港房屋協會(房協)收購土瓜灣欣榮商場、長沙灣喜薈、喜韻、喜盈及喜漾共5個商場，作價介乎4,662.3萬至6.3億元不等，合共涉資約10.4億元。