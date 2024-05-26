鄧成波家族連環沽貨 旺角銀城及美孚商場 意向價共約10億｜商舖市況

已故「舖王」鄧成波之家族近年不斷沽貨套現，當中不少屬蝕讓成交。該家族最新委託中原(工商舖)任獨家代理，放售兩個市區商場項目，分別為旺角銀城廣場及荔枝角美孚廣場，各以意向價約5億元放盤，總意向金額約10億元。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，今次鄧氏家族放售的兩個商場物業，其中一個為旺角西洋菜南街銀城廣場，位置屬遊客必到的打卡及購物熱點，推售樓層分佈於地庫、1至3及5至6樓，建築面積共約30,128方呎，意向價約5億元。目前該項目租客有夾公仔、營養保健產品及電腦產品等。

另一項目則為荔枝角美孚新邨4期美孚廣場，該屋苑為香港規模最大的私人屋苑之一，由99座住宅大樓組成，共分有8期，總伙數約13,149個，粗略估計美孚新邨內的人口已有約4萬個，本土消費強勁。該物業總建築面積約46,357方呎，目前物業租客以民生、餐飲及零售行業為主，主要大型租客有麥當勞、薩莉亞及渣打銀行等，為區內居民提供多元化生活所需服務，項目意向價同為5億元。

位於美孚新邨4期的美孚廣場，打主本地民生消費，目前主要大型租客有麥當勞、薩莉亞及渣打銀行等。(中原提供)

今年錄多宗基座商場成交 涉約 48 億

潘志明認為，雖然北上消費情況熾熱，但訪港旅客數字有所提升，最新4月份訪港旅客人次為340萬人次，較去年同期增長約兩成，累計今年首4個月共錄得1,462萬旅客訪港，按年同期對比增長一倍。據資料顯示，今年度本港先後錄得多宗大手基座商場易手個案，涉及成交金額約48億元，反映市區基座商場有價有市，當中最大宗買賣成交為荃灣愉景新城基座商場易手個案，由新世界發展以約40.2億元沽出，並由華懋集團成功購入。

他相信，市場對本港零售消費市道逐步恢復信心，加上是次兩個推售商場項目，分別位處核心區及民生消費區，可迎合不同財團及投資者需要，加上商場單一業權發展，租戶選擇更多元化，發展潛力更高，料可吸引作長線收租之用。