鄧成波家族2.35億沽砵蘭街商住舊樓 持貨10年 料勁蝕逾億元｜名人沽貨

近年頻繁拋售物業、以蝕讓價沽貨的鄧成波家族，據市場消息指，該家族最新沽售油麻地砵蘭街一幢商住大廈，成交價約2.35億元，惟帳面料勁蝕超過1億元。

上述物業為油麻地砵蘭街46至52號商住大廈，物業樓高8層，早於1959年落成，地盤面積約逾4,000方呎，涉及4個地舖及28伙住宅單位，總樓面約逾2萬方呎。據了解，鄧成波家族分別於2014年及2018年先後買入該廈物業單位及舖位，當時合共涉資約3.6億元，以持貨約10年計，期內帳面蝕約1.25億元，貶值高近35%。