鄧成波家族2.35億沽砵蘭街商住舊樓 持貨10年 料勁蝕逾億元｜名人沽貨

近年頻繁拋售物業、以蝕讓價沽貨的鄧成波家族，據市場消息指，該家族最新沽售油麻地砵蘭街一幢商住大廈，成交價約2.35億元，惟帳面料勁蝕超過1億元。
上述物業為油麻地砵蘭街46至52號商住大廈，物業樓高8層，早於1959年落成，地盤面積約逾4,000方呎，涉及4個地舖及28伙住宅單位，總樓面約逾2萬方呎。據了解，鄧成波家族分別於2014年及2018年先後買入該廈物業單位及舖位，當時合共涉資約3.6億元，以持貨約10年計，期內帳面蝕約1.25億元，貶值高近35%。
新近另蝕沽太子銅鑼灣兩物業
此外，鄧成波家族近期亦涉及兩宗蝕讓成交，包括太子荔枝角道66號全幢商住大廈，物業總面積約5,500方呎，原以5,000萬元放盤，最終以3,100萬元沽出，劈減達38%。據悉，原業主持貨約6年，當時買入價約4,800萬元，是次帳面蝕約1,700萬元，蝕幅有35%。
另一宗成交為銅鑼灣白沙道5號1樓「樓上舖」，物業面積約1,200方呎，最新由科達地產以1,238萬元承接，平均呎價10,317元；目前物業由美容店以每月48,000元承租，料新買家可享租金回報有近4.7厘。至於原業主約於9年前以2,658萬元購入物業，現帳面損手1,420萬元或約53%。
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