酒店放售｜尖沙咀珀薈酒店全幢招標 意向價3.8億

本港入境旅客人次漸見復甦，旅發局公佈最新8月訪港旅客數字為410萬人次，人數恢復至疫情前平均數約84%，而今年1至8月累積錄得逾2,000萬訪港旅客人次，其中內地旅客佔比逾八成，令本港中價精品酒店需求亦見龐大，其中尖沙咀珀薈酒店入住率及房價收益，已大幅超出2018年疫情前水平，當中按月入住率更長期約有九成九。項目業主看準市場走勢，趁勢放售旗下物業，意向價約3.8億元，截標日期為11月15日。
8年前改建為精品酒店
中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，上述獨家代理招標項目為尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店全幢，物業地盤面積約2,048方呎，總批准建築面積約24,551方呎，業主意向價約3.8億元，將以現狀及連現有酒店牌照一併出售。她補充，該物業於2015年改建為樓高20層的中價精品酒店，提供63個酒店房間，內設小型健身室及多用途會議室，頂層則為酒店餐廳及空中觀景天台，可飽覽維港煙花海景及開揚都市景。
位處尖沙咀核心 入住率99%
唐苑雯指，珀薈酒店坐落尖沙咀核心旅遊熱點，位處尖沙咀、紅磡及尖東3個站的交匯點，向來吸引旅客、家庭客及商務客入住。另一方面，近年不少内地家長安排子女赴港升學，由於該酒店鄰近香港理工大學，相信亦可消化學生的租住需求，帶動入住率穩步上升。目前該酒店入住率維持約九成九，較本港中價酒店平均入住率約81%為高，同時亦超越2018年疫情前水平。房價方面，酒店淡季每晚房價約700至800元，旺季每晚房價可達約1,200至2,000元，可見入住率及回報均相當穩定。
旅客人次漸多 酒店物業買賣增
隨著本港全面通關，旅客人數漸次增長，亦帶動酒店物業備受投資者及財團追捧。唐苑雯指，新近市場亦錄得多宗買賣成交，包括嘉華國際以約4.7億元，向投資者朱立基購入天后英皇道31至33號酒店項目；香港中旅以8.98億元購入灣仔君悅居全幢，而投資者羅守弘旗下紅磡蕪湖街全新酒店，近期亦獲都會大學以約10億元洽購，料作學生宿舍用途，可見該類物業仍然有價有市，相信在未來旅遊業逐步復甦，以及酒店住宅需求帶動下，投資潛力可看高一綫。