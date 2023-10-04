酒店放售｜尖沙咀珀薈酒店全幢招標 意向價3.8億

本港入境旅客人次漸見復甦，旅發局公佈最新8月訪港旅客數字為410萬人次，人數恢復至疫情前平均數約84%，而今年1至8月累積錄得逾2,000萬訪港旅客人次，其中內地旅客佔比逾八成，令本港中價精品酒店需求亦見龐大，其中尖沙咀珀薈酒店入住率及房價收益，已大幅超出2018年疫情前水平，當中按月入住率更長期約有九成九。項目業主看準市場走勢，趁勢放售旗下物業，意向價約3.8億元，截標日期為11月15日。

8 年前改建為精品酒店 中原(工商舖)寫字樓部首席分區營業董事唐苑雯表示，上述獨家代理招標項目為尖沙咀漆咸道南117號珀薈酒店全幢，物業地盤面積約2,048方呎，總批准建築面積約24,551方呎，業主意向價約3.8億元，將以現狀及連現有酒店牌照一併出售。她補充，該物業於2015年改建為樓高20層的中價精品酒店，提供63個酒店房間，內設小型健身室及多用途會議室，頂層則為酒店餐廳及空中觀景天台，可飽覽維港煙花海景及開揚都市景。