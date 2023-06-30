銀主盤放售｜火炭工廈意向價2300萬 沙田商廈一籃子車位開價1100萬

經濟逐步復甦，市場氣氛漸見活躍，惟疫情期間個別企業不勝重負，而將手持的物業抵押，並成為銀主盤。近日有銀主放售兩項沙田區物業，其一個是火炭喜利佳工業大廈低層單位，建築面積3,900方呎，由兩個獨立單位組成，可於車場直入，毋須乘搭電梯，如同地廠一樣方便，現時銀主意向價2,300萬元，平均呎價約5,897元。

11 個車位銀主盤 平均每個 1 球

另一銀主放盤為沙田小瀝源都會廣場11個車位，鄧皓指出，工業區車位一向緊缺，卻深受投資者青睞，原因是容易管理，兼且收租回報穩定。是次銀主委託放售一批共11個車位，開價1,100萬元，每個車位平均只需100萬元，實屬超值。他補充，都會廣場鄰近港鐵第一城站，旁為住宅愉翠苑，區內居民對車位需求極大，而小瀝源工業區的物業多由大業主持有，包括冠華集團、金利來、可口可樂公司、捷和集團等著名企業，亦是多個名車品牌的展銷地，在種種因素導致下，市場可供拆散的車位供應不多，令該批車位更具長線投資潛力。