銀主盤｜荃灣協和廣場連車位銀主盤招標放售 估值15億

原由太平協和集團持有的新界荃灣川龍街88號協和廣場連同91個車位，現公開招標出售物業，於今年7月29日正午12時截標。

原由太平協和集團持有、於2002年落成的荃灣協和廣場及上蓋屋苑海天豪苑，其中協和廣場連91個車位現為銀主盤，以公開招標形式放售，截標日期為2022年7月29日（星期五）正午12時，物業將以現狀及交吉出售，市場估值約15億元，並由世邦魏理仕擔任獨家代理。

公開招標出售的協和廣場位於荃灣川龍街88號，三面單邊毗鄰大屋街、川龍街及新村街，屬該區居民購買日常用品的熱點。物業現狀為一個5層高購物商場，建築面積約163,538方呎，標準樓底約4.65米至4.9米，最高部分達約15米，商場3樓設約11,266方呎休憩空間平台。世邦魏理仕香港資本市場部主管甄浚岷表示，協和廣場上蓋住宅物業海天豪苑，早年已全數出售，商場部分則一直由發展商持有作長線收租，並於2018年完成翻新提升工程。他續稱，商場基座由年初至今屢錄成交，其中地下11號舖於今年4月以呎價約10.2萬元高價易手，可見該地段受投資者青睞；是次招標出售商場物業呎價低水，而且將整個商場交吉出售，屬巿場罕見投質物業，料將吸引巿場注目。

同區樂悠居商場連 135 個車位 6.5 億沽

此外，近期商場成交亦熾熱，同區的樂悠居基座商場連135個車位，早前以6.5億元轉手，呎價約13,561元，反映投資者在疫情嚴峻時對民生商場仍充滿信心。甄浚岷又稱，是次連同91個車位一併出售，該批車位每個市值約200萬元，總市值約1.82億元，若扣除車位的價值，商場部分的估值約13.18億元，呎價約8,059元。

值得一提是，太平協和集團主席汪世忠，亦是中國地產（1838）主席，惟中國地產去年曾涉債務問題，涉債9億元；而同樣由太平協和持有的鰂魚涌兩幅海裕街臨海工業地，今年4月亦遭接管人委任世邦魏理仕代理以招標出售，將於今年7月7日截標，該地皮市場估值逾40億元。