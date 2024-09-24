銅鑼灣全新醫務大廈HEALTH AURA全幢招租 意向呎租48元起

北上消費持續，但個別行業仍不太受影響，香港醫療服務迅速發展，優質醫務體檢、醫美及保健等服務專業性備受肯定，可作一站式優質醫療服務大廈成為租務首選，尤其是坐落核心商業區，因地理位置、人流量和上乘質素而廣受歡迎。銅鑼灣核心地帶新近一幢專為醫療服務及美容行業為目標的全新商廈HEALTH AURA現正全幢招租，意向呎租由48元起，並委託中原(工商舖)獨家代理該大廈的招租事宜。
中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，是次招租的HEALTH AURA位於銅鑼灣敬誠街9至11號，全幢共21層，每層樓面面積介於1,310至1,949方呎，意向平均呎租48元起。大廈步行至港鐵銅鑼灣站僅需3分鐘。區內醫療氛圍濃厚，距離聖保祿醫院及Apollo MRI中心亦僅需1至5分鐘步程，為租戶及客戶提供極大的交通便利，並有望形成醫療專業設施的集群效應，打造核心醫療樞紐。HEALTH AURA項目設計與功能均圍繞醫療及美容行業的特定需求，包括設有平地電梯方便輪椅出入、附近有充足停車位及大廈門前設裝卸區，為影像中心、診所、醫生辦公室等行業租戶提供專業環境及完善的配套安排。
潘志明指出，HEALTH AURA每層樓高設計合理，地下至4樓樓底高達5米，承重量達5kPa，能承載重型醫療設備的進駐需求，為MRI中心及CT掃描中心等高端醫療設施提供了穩定的基礎。5樓以上的樓層承重量則為3kPa，適合診所、康復中心等日常醫療操作及美容服務。大廈還配備世界級的建築設計與照明系統，由著名建築師操刀設計。為了進一步保障衛生與安全；各層配置分體式冷氣系統，避免用戶間的交叉感染風險，並在公共區域設有非接觸式控制系統；此外還裝設空氣淨化機，進一步提升室內空氣質素，為醫療行業提供更安全的工作環境。
目前銅鑼灣十大醫務大廈呎租30至65元
潘志明稱，參考目前銅鑼灣區十大醫務大廈作比較，樓齡普遍在25年至49年不等，除渣甸大廈外，全數均為中央冷氣，租客自主性較低，且易有感染風險；而成交呎租大都在30元至65元不等，視乎物業質素而定。同時，近期銅鑼灣區錄得的醫療及美容行業的租務成交個案中，恒隆中心一個高層單位，面積約933方呎，月租約46,650元，呎租約50元；而渣甸街62號亨環（Aura on Pennington）的一個中層單位，面積約1,948方呎，每月租金約10.7萬元，呎租約55元。HEALTH AURA目前呎租僅以每方呎48元起推出市場，項目可提供優質醫療環境及配套，無疑為有需要進駐核心消費區的醫療及美容行業提供了一個極具吸引力的選擇。潘志明認為，HEALTH AURA具備優越的地理位置及專業的設施配套，在當前市場需求持續增長的情況下，料將成為醫生、診所及其他相關行業的理想選擇。