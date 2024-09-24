銅鑼灣全新醫務大廈HEALTH AURA全幢招租 意向呎租48元起

北上消費持續，但個別行業仍不太受影響，香港醫療服務迅速發展，優質醫務體檢、醫美及保健等服務專業性備受肯定，可作一站式優質醫療服務大廈成為租務首選，尤其是坐落核心商業區，因地理位置、人流量和上乘質素而廣受歡迎。銅鑼灣核心地帶新近一幢專為醫療服務及美容行業為目標的全新商廈HEALTH AURA現正全幢招租，意向呎租由48元起，並委託中原(工商舖)獨家代理該大廈的招租事宜。

中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，是次招租的HEALTH AURA位於銅鑼灣敬誠街9至11號，全幢共21層，每層樓面面積介於1,310至1,949方呎，意向平均呎租48元起。大廈步行至港鐵銅鑼灣站僅需3分鐘。區內醫療氛圍濃厚，距離聖保祿醫院及Apollo MRI中心亦僅需1至5分鐘步程，為租戶及客戶提供極大的交通便利，並有望形成醫療專業設施的集群效應，打造核心醫療樞紐。HEALTH AURA項目設計與功能均圍繞醫療及美容行業的特定需求，包括設有平地電梯方便輪椅出入、附近有充足停車位及大廈門前設裝卸區，為影像中心、診所、醫生辦公室等行業租戶提供專業環境及完善的配套安排。