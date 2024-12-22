銅鑼灣區主題商廈HEALTH AURA錄首宗買賣 內地品牌商3500萬購頂層兩層樓面｜商廈市況

潘志明指出，發展商是次成功沽出頂層兩層樓面後，趁勢推售該廈6層精選全層單位供市場洽購，涉及樓層分布於5、7、9、12、16及18樓全層，面積由1,310至1,949方呎，入場費由1,624.4萬元起，呎價則由11,600元起。項目更提供4個入市付款辦法，以迎合用家及投資者財政需要，當中以「特短成交期」的叫價最為實惠，適合用家選購，而先租後買付款辦法則更靈活調動資金，預計受轉租為買的用家歡迎。

上述位處銅鑼灣敬誠街9至11號的HEALTH AURA，中原(工商舖)董事總經理潘志明表示，沽出的單位為19及20樓頂層兩個全層，涉及樓面共約2,620方呎，獲內地品牌商斥約3,500萬元承接。據了解，該買家睇中HEALTH AURA大廈形象定位清晰，加上位處銅鑼灣靜中帶旺地段，而且兩層樓面景觀相當開揚，故決定購入兩層樓面作自用。

已租出 4 層樓面 呎租最平 38 元起

HEALTH AURA以提升生活質素品味為定位，潘志明稱，可吸引不少相關行業如健身中心、瑜珈、保健中心、高級零售、奢侈品及藝術品專門店及畫廊等行業，而項目招租反應亦見理想，目前已租出4層樓面，平均呎租約38至48元不等，按目前成交呎租計算，項目租金回報可達約4厘。

目前區內唯一全新分拆出售商廈

潘志明續稱，HEALTH AURA為現時銅鑼灣區唯一一幢全新分拆出售的商廈項目，故頗受本地及內地用家及投資者注目；而銅鑼灣區對上一次分拆出售商廈，要追溯至2014年，當時由證券基金里昂以約18億元購入羅素街8號，並隨即包裝成為銀座式商廈分拆出售，當時拆售的成交呎價叫價約35,000元，最高成交呎價更曾達44,000元。是次HEALTH AURA每層樓高設計合理，地下至4樓樓底高達5米，承重量達5kPa，而大廈項目設計與功能，均圍繞提升生活質素品味為主，迎合目前市場實際需求。同時，各層配置分體式冷氣系統，避免用戶間的交叉感染風險，而公共區域亦設有非接觸式控制系統，並裝設空氣淨化機，進一步提升室內空氣質素，為對生活質素有所要求的行業，提供更安全的工作環境。此外，項目附近有充足停車位及大廈門前設裝卸區，為用家提供專業環境及完善的配套安排。