銅鑼灣羅素街藥房提早「投降」 通關後首宗 55萬進駐開業不足一年｜結業潮

羅素街為銅鑼灣一線地段街舖，最新有藥房決定提早「投降」，屬通關後首度出現租客提前離場個案。
該舖為羅素街59號地下G舖，位處羅素街及利園山道交界，面積約700方呎，獲本地藥房於去年9月以每月55萬元承租兩年，呎租約786元，但據悉將於本月底結業，即僅營業一年便提早退場。據記者實地所見，舖位門外貼上「搬遷大減價」，預告即將結業。市場消息透露，業主現時以每月約65萬元放租，較目前租金高10萬元或約18.2%。
資料顯示，上述舖位由資深舖位投資者黎永滔持有。在2012年零售高峰期，由連鎖珠寶店周生生以220萬元承租，呎租高見3,143元，一度成為全港呎租最高舖位；惟目前月租較高峰期大幅低出75%。
該舖位其後於2017年由鐘錶品牌Daniel Wellington以每月約100萬元承租，在2020年新冠肺炎疫情爆發，Daniel Wellington遷出，其後分別短租予口罩店及時裝店，估計月租介乎約10萬至28萬元。及至去年復常全面通關後，獲本地藥房以55萬元承租，並簽訂兩年長約，雖然租金與短租時相比，大幅高出約96.4%至4.5倍，惟按現時業主現叫租約65萬元計算，仍較高峰期低約七成，反映一線地段舖位租值明顯大幅回落。
英皇娛樂逾50萬短租一年羅素街巨舖
至於英皇國際(163)旗下羅素街22至24號全幢3層，總面積約8,740方呎，最新獲英皇娛樂以逾50萬元短租形式租用一年，呎租僅約57元，與2015年高峰時月租約750萬元，呎租約858元，大幅低逾九成。英皇娛樂將開設期間限定概念店0 e:ffect Concept Store，每層均設有特別主題，內容會不定期更新。地下設「音樂直播專區」；店內展示一系列英皇知名歌手的經典演唱會舞台服飾，包括容祖兒、Twins、張敬軒、古巨基及李克勤等，粉絲們可以近距離一睹服飾的細緻剪裁，再次重溫演唱會精華片段，開幕後已成為不少fans朝聖熱點。
資料顯示，上述羅素街22至24號全幢3層於2015年由意大利內衣品牌LA PERLA以每月750萬元承租，呎租約858元，於2020年10月約滿離場。及後於2022年8月以短租形式租予Esprit，當時市傳月租約25萬元租用3個月；直至去年9月由英國發展商Berkeley Group以約80萬元短租約一個多月，完約後未能租出，最終獲英皇娛樂短租一年。
另外，銅鑼灣麗園大廈的地下B5號舖，建築面積約1,433方呎，於2022年8月由一家首飾店以每月30萬元承租3年，呎租約209元，據報租戶計劃下月底結業，意味提早近一年退場。