銅鑼灣羅素街藥房提早「投降」 通關後首宗 55萬進駐開業不足一年｜結業潮

羅素街為銅鑼灣一線地段街舖，最新有藥房決定提早「投降」，屬通關後首度出現租客提前離場個案。

該舖為羅素街59號地下G舖，位處羅素街及利園山道交界，面積約700方呎，獲本地藥房於去年9月以每月55萬元承租兩年，呎租約786元，但據悉將於本月底結業，即僅營業一年便提早退場。據記者實地所見，舖位門外貼上「搬遷大減價」，預告即將結業。市場消息透露，業主現時以每月約65萬元放租，較目前租金高10萬元或約18.2%。

資料顯示，上述舖位由資深舖位投資者黎永滔持有。在2012年零售高峰期，由連鎖珠寶店周生生以220萬元承租，呎租高見3,143元，一度成為全港呎租最高舖位；惟目前月租較高峰期大幅低出75%。