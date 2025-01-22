銅鑼灣航空大廈全層放售 意向呎價較高位回落逾五成｜商廈市況

中原(工商舖)寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，該物業位於銅鑼灣高士威道8號航空大廈1樓全層，面積約4,573方呎，意向價約3,429萬元，平均呎價約7,500元。該物業配備豪華裝修，風格新穎及時尚，同時擁有4.5米特高樓底，亦内置實用閣樓，而樓層正對維多利亞公園，可望園景及城市景。謝氏補充，該物業屬商舖契約，因此新買家除可作一般寫字樓用途外，可用作零售、美容及會所等用途。

港島核心地段優質商廈具地利優勢，加上可塑性高，素來受用家追捧。有業主有意重整物業組合，趁勢將銅鑼灣航空大廈低層全層推出市場，並由中原(工商舖)作獨家代理負責放售事宜，該單位配備豪華裝修之餘，用途上更屬舖契，靈活性高，意向價僅約3,429萬元，平均呎價約7,500元，較該廈呎價高位時回落超過五成。

翻查資料，該廈最上一宗買賣成交要追溯至2019年9月，其中11樓全層，面積約2,729方呎，成交呎價約17,222元，創該廈呎價新高，因此是次放售單位叫價已較逾5年前高位回落約56%。

現只餘下 1 個全層單位放租

謝立生指，航空大廈為一幢樓高28層之商業大廈，由新時代置業興建，並由第一太平戴維斯有限公司管理。地下至2樓為商舖，3至30樓為寫字樓樓層，大廈揉合多種嶄新的建築特式，設計時尚。大廈毗鄰富豪香港酒店、香港珀麗酒店及香港中央圖書館圖書館旁，屬銅鑼灣商業中心之黃金據點。用戶方面除金融、顧問、貿易、投資公司外，亦吸引教育、數碼營銷、美容及影音製作等行業，而出租狀況亦相當理想，現時只餘下1個全層單位放租，新買家購入後不論作自用或收租皆宜，而是次放售叫價折讓幅度亦具競爭性，相信洽購狀況會見熱烈。