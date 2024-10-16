銅鑼灣駱克道複式巨舖48萬招租 較翠華7年前高峰月租回落近七成｜舖位市況

內地國慶黃金周七日期間，入境處錄得合共約138萬入境旅客人次，當中平均每日內地旅客入境人次約17萬，較去年國慶黃金周高約27%，亦較今年五一黃金周高約13%，加上年底的聖誕新年檔期迫近，更為傳統租賃旺季，令舖位租賃市場氣氛變得活躍，不少租客趁核心區舖租金調整，把握落戶優質地段的機會。新近位於銅鑼灣主要街道駱克道的三層複式可作餐飲巨舖趁勢推出市場招租，意向月租約48萬元，叫租水平較7年前高峰期時回落近七成，業主期望特惠租金可吸引更多優質租客垂青關注。

中原(工商舖)商舖部高級分區營業董事梁偉傑表示，銅鑼灣駱克道485號地下及一至三樓現正招租，該物業面積共約6,500方呎，意向月租約48萬元，平均呎租約74元，與對上租客茶餐廳每月約55萬元租金相比，跌幅約12%。該物業配備400A三相電以及食物電梯直通各樓層，業主同時亦提供生財工具及飲食大牌可供免費轉讓，為有意進駐的租戶提供完善配套，減省開業支出。

梁偉傑指，是次招租物業位處銅鑼灣核心傳統餐飲旺位，正對港鐵站C出口，鄰近崇光百貨及銅鑼灣廣場一及二期等潮流購物商場，日夜人流不息。該物業過去30年均由知名餐飲品牌租用。自2000年時期，舖位由知名「阿一鮑魚」創辦人楊貫一開設的富臨飯店租用長達約13年，其後由翠華餐廳接手，於2017年高峰期月租曾高達約148萬元。相比之下，現時租金叫價已較之前回落100萬元或近七成，叫價非常克制，加上食肆生財工具、配套等齊全，為準用家提供貼心及靈活的租用選項。