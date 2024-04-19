鐵路新盤｜The YOHO Hub II下月現樓出擊

雷霆指，「The YOHO Hub II」為YOHO系列壓軸之作，基座商場「YOHO MIX 元點」料第二季開幕，住戶享有蓋行人天橋無縫連接港鐵元朗站。他表示，樓市撤辣效果顯著，交投氣氛熾熱，集團旗下豪宅項目「有價亦有量」，相信次季樓市繼續維持價穩量升趨勢，市場對減息期望，加上中港經濟逐漸復甦帶動下，將為下半年樓價帶來上升動力。

新盤市場焦點逐漸轉移至新界西。新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期昨命名為「The YOHO Hub II」，新地副董事總經理雷霆指，項目部署下周上載售樓說明書，有機會同步公布首張價單，計劃5月初現樓開售。

新地代理總經理陳漢麟稱，「The YOHO Hub II」由第6座及第8座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型主要為一房至三房。項目已獲滿意紙，將以現樓形式發售，計劃下周開放現樓示範單位予傳媒參觀。他補充，同系啟德豪宅項目「天璽．海」自上月開售迄今共售出42伙，套現近27億元，平均每伙成交價約6,400萬元。另中半山帝景園拆售部分單位，於月內累售19伙，套現逾11億元，平均每伙成交價近6,000萬元。

陳健聰說，買家現可預約參觀凱和山現樓單位。(陳奕釗攝)

由路勁地產與深圳控股(604)合作的屯門掃管笏新盤「凱和山」已獲入伙紙，路勁地產銷售及市場推廣副總監陳健聰說，買家可預約參觀項目現樓單位，預計於年中交樓。

該盤將於明日以現樓形式推售150伙，涵蓋3伙開放式、38伙一房、92伙兩房，以及17伙三房，實用面積291至700方呎，當中136伙以價單推售，折實價333.9萬至849萬元，折實呎價9,688至12,711元；餘下14伙以招標發售。

SEASONS PLACE特色戶1261萬沽破頂

另外，會德豐地產與港鐵(066)合作的將軍澳日出康城第12B期「PARK SEASONS」明日首輪發售168伙前夕，同系「SEASONS PLACE」昨錄得一宗新高價成交，單位為3B座66樓A室，實用面積665方呎，連505方呎天台，以1,260.8萬元售出，造價創屋苑新高，呎價約18,959元。發展商指，該盤迄今累沽569伙，套現逾36.3億元。