鐵路盤蝕讓一單接一單 樓價6年蒸發226萬｜二手市況

二手交投氣氛有所回暖，惟業主蝕讓個案持續出現，向來防守力強的鐵路屋苑亦一個接一個失守，蝕幅更達到百萬元，最傷買家入市6年帳面虧損226萬元離場。

【南昌站匯璽海景一房貶值 24% 】

中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，南昌站匯璽5B座高層C室，實用面積約362方呎，一房間隔，可享海景。原叫價800萬元，現降價77萬元或9.6%，以723萬元易手，呎價約19,972元。

據了解，新買家為外區客，鍾情單位景觀優質，又擁鐵路之便，議價後感合理即決定入市自用。原業主於2018年以949萬元買入單位，持貨約6年，是次沽貨帳面虧損226萬元，物業期內蒸發23.8%。