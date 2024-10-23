鐵路盤蝕讓一單接一單 樓價6年蒸發226萬｜二手市況

二手交投氣氛有所回暖，惟業主蝕讓個案持續出現，向來防守力強的鐵路屋苑亦一個接一個失守，蝕幅更達到百萬元，最傷買家入市6年帳面虧損226萬元離場。
【南昌站匯璽海景一房貶值24%】
中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，南昌站匯璽5B座高層C室，實用面積約362方呎，一房間隔，可享海景。原叫價800萬元，現降價77萬元或9.6%，以723萬元易手，呎價約19,972元。
據了解，新買家為外區客，鍾情單位景觀優質，又擁鐵路之便，議價後感合理即決定入市自用。原業主於2018年以949萬元買入單位，持貨約6年，是次沽貨帳面虧損226萬元，物業期內蒸發23.8%。
【屯門站瓏門兩房4年跌價19%】
市場消息指，港鐵屯門站上蓋瓏門6座高層G室，實用面積約483方呎，兩房間隔，原開價660萬元放售，最後減價12萬元或約1.8%，獲區內用家以648萬元承接，呎價約13,416元。據悉，原業主於2020年以800萬元購入，持貨約4年，現轉售帳面損失152萬元，物業期內貶值約19%。
【沙田第一城兩房3年帳輸134萬】
另外，藍籌屋苑之一沙田第一城於《施政報告》後錄得5宗成交，最新錄得48座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔。原叫價408萬元，微減4萬元後，至404萬元沽出，呎價約14,225元。據悉，原業主於2021年以538萬元購入單位，持貨約3年，帳面蝕134萬元，物業期內跌價約24.9%。
【奧運站柏景灣兩房勁劈210萬甩手】
另有業主決定大劈價沽貨離場，中原地產奧運站利奧坊曉岸高級分行經理曾文慧表示，奧運站柏景灣6座高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔。單位坐向東南方，享開揚樓景，去年5月最初以1,100萬元放售，期間曾因應市況而調整叫價，去年底調整至950萬元仍乏人問津，直至減息周期來臨即獲洽購，最終累減210萬元或約19.1%，以890萬元易手，呎價約19,099元。
曾文慧指，原業主於2016年以718萬元入市，持貨約8年，現轉手帳面獲利172萬元，物業期內升值約24%。