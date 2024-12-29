長假期外遊高峰 睇樓活動減 窒礙交投 中原十大屋苑 僅3屋苑有成交｜樓市數據

中原地產十大屋苑本周末錄得5宗成交，按周再跌16.7%，連跌3周，更創27周新低，零成交屋苑維持高位7個，僅得太古城、美孚新邨及嘉湖山莊錄得交投。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕及新年長假期是市民外出旅遊高峰期，睇樓活動明顯大減，難免窒礙二手成交步伐，相信要待長假期過後，樓市交投氣氛才會好轉。

太古城本周末錄 3 宗成交 港島區3大指標屋苑中，只有太古城錄得成交。中原地產太古城東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城本周末錄得3宗成交，交投暢旺，包括由中原促成的海天閣中層D室，單位實用面積759方呎，屬三房大套房間隔，向東南擁一線內園景。單位上月放盤開價1,270萬元，剛以1,238萬元成交，折合實用呎價16,311元。原業主於1986年以80.5萬元一手買入單位，持貨長達38年，現沽貨帳面大幅獲利1157.5萬元，期內升值14倍。

美孚新邨兩房改則戶 10 年升 28 萬 九龍區方面，中原地產西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末錄得1宗成交，由中原促成，單位為4期百老匯街103號中層C室，實用面積666方呎，為三房改兩房間隔，擁東南內街景。單位最初開價650萬元，現降價42萬元以608萬元沽出，折合實用呎價9,129元。據悉，原業主於2014年4月以580萬元購入該址，持貨10年，現沽出帳面獲利28萬元離場，升幅近5%。

嘉湖山莊本月交投淡靜 至於新界區方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，聖誕節及新年假期屬樓市「例淡」時段，不少買家及業主外出旅遊，擱置睇樓及買賣事宜。自本月18日起交投停頓的嘉湖山莊，本周末終打破悶局錄得1宗成交，單位為麗湖居9座低層D室，實用面積547方呎，屬三房單位，最新以409萬元沽出，折合實用呎價7,477元。原業主於2006年10月僅以109萬元購入物業，是次轉手帳面獲利300萬元，單位18年間升值逾2.7倍。