長實新盤｜油塘親海駅I開價 首推50伙 一房385萬入場 折實均呎15250元

長實營業部首席經理郭子威形容首批定價為「咪走雞」，首張價單涵蓋20伙一房、20伙兩房，以及10伙三房單位，實用面積介乎286至736方呎。他稱，「親海駅I」首輪銷售時將設V組認購時段，接受「親海駅II」已遞交購樓意向登記的客人可獲額外1%折扣，並可優先選購，最多選購2伙，詳情將於稍後銷售安排公布。郭子威補充，由於「親海駅I」與「親海駅II」屬不同期數，故認購登記不屬於「自動復活」，客人需要重新登記。

長實執行董事趙國雄表示，繼續以「平爆」原則推出今期單位，由於「親海駅I」單位更臨海，撇除景觀因素後，今期售價未有調升，屬原價推出，有機會周末展開首輪銷售。

親海駅 I 開價｜今日下午 4 時起收票

長實營業經理陳詠慈指，單位定價由476.3萬至1,476.3萬元，呎價介乎16,654元至20,058元。連同所有優惠計算後，一房及兩房提供最高19%折扣率，三房提供最高20%折扣率，折實售價介乎385.8萬至1,181萬元，折實呎價介乎13,490元至16,082元。以定價計，今批單位市值約4.17億元，項目今日下午4時起接受認購登記。

首張價單入場單位為第1座1樓J室，實用面積286方呎，折實售價385.8萬元，呎價約13,490元。至於兩房入場單位為第1座1樓C室，實用面積442方呎，折實售價660.2萬元，呎價約14,937元。

親海駅 I 開價｜繼續提供「三房 1 ． 2 ． 3 換樓付款計劃」

三房入場單位為第1座2樓E室，實用面積717方呎，折實售價1,030.3萬元，呎價約14,370元。今張價單繼續提供「三房1．2．3換樓付款計劃」，以前述入場單位，價單定價1,287.9萬元，扣除最高20%折扣，折實售價1,030.3萬元。買家先付10%首期、即103.03萬元，承造九成按揭，年期為3年，首年年利率為定息1厘計算，首年利息總供款92,727元，首年每月利息供款即7,727元。