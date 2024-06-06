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地產
2024-06-06 20:20:00

長實飛揚1期連爆23宗交易告吹 眾買家遭殺訂逾1200萬｜新盤撻訂

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長實飛揚1期連爆23宗交易告吹 眾買家遭殺訂逾1200萬｜新盤撻訂

長實飛揚1期連爆23宗交易告吹 眾買家遭殺訂逾1200萬｜新盤撻訂

入伙新盤單日爆發多宗撻訂。由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門「飛揚」第1期於周四(5)連錄23宗終止交易個案，涉及成交金額近1.29億元，眾買家撻大訂料合共遭殺訂約1,237.15萬元。

該批單位實用面積由263483方呎，涵蓋一房及兩房間隔，原成交價由383.7萬至848.8萬元。眾買家原於2022年至2023年間入市，惟最新顯示均於65日終止交易，料各遭沒收樓價5%10%的訂金，損失金額由19.1萬至84.88萬元，損失最傷為第222A室，兩房間隔，實用面積482方呎，連393方呎平台。

發展商落實周日重售 或追討差價

發展商當日隨即修訂多張價單，撻訂單位連同其他餘貨再度降價由約11%28%，並安排於本周日(9)發售28伙。以221F室一房為例，實用面積263方呎，原定價541.3萬元，最新修訂至391.3萬元，劈價150萬元或約27.7%

長實早前於記者會上曾表示，以公司立場而言，買家未有完成買賣合約，若單位重售後以較低價錢賣出，或會向買家追討差價。

「飛揚」位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎。

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