長實飛揚1期連爆23宗交易告吹 眾買家遭殺訂逾1200萬｜新盤撻訂

該批單位實用面積由263至483方呎，涵蓋一房及兩房間隔，原成交價由383.7萬至848.8萬元。眾買家原於2022年至2023年間入市，惟最新顯示均於6月5日終止交易，料各遭沒收樓價5%至10%的訂金，損失金額由19.1萬至84.88萬元，損失最傷為第2座22樓A室，兩房間隔，實用面積482方呎，連393方呎平台。

入伙新盤單日爆發多宗撻訂。由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門「飛揚」第1期於周四(5日)連錄23宗終止交易個案，涉及成交金額近1.29億元，眾買家撻大訂料合共遭殺訂約1,237.15萬元。

發展商落實周日重售 或追討差價

發展商當日隨即修訂多張價單，撻訂單位連同其他餘貨再度降價由約11%至28%，並安排於本周日(9日)發售28伙。以2座21樓F室一房為例，實用面積263方呎，原定價541.3萬元，最新修訂至391.3萬元，劈價150萬元或約27.7%。

長實早前於記者會上曾表示，以公司立場而言，買家未有完成買賣合約，若單位重售後以較低價錢賣出，或會向買家追討差價。

「飛揚」位於屯門青山公路大欖段170號，涉及4座20層高住宅大樓，合共提供800伙，分為兩期發展，第1期涉400伙，由2座住宅大樓組成，單位面積由263至722方呎。