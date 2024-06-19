長情業主劈三成沽太古城三房 仍賺逾千萬 杏花邨海景三房15年升值410萬｜藍籌屋苑

市場不乏長情業主沽貨大賺成交，最新有港島區藍籌屋苑太古城業主持貨逾30年，大賺過千萬元離場。中原地產太古城齊宮閣分行高級分區營業經理李百達表示，分行新近促成太古城紫樺閣低層B室成交，單位實用面積1,015方呎，屬三房連套房間隔，外望公園景，附有雅致裝修，早前以1,850萬元放盤。
35年前買入價182萬
由於上述單位業主早年買入價較低，故願意減價沽售，最新以1,288萬元沽出單位，累減562萬元或約三成，折合實用呎價12,690元。據了解，原業主早於1989年9月僅以182萬元購入單位，長情持貨35年，即使劈價三成，帳面仍大賺1,106萬元，單位期內升值逾6倍。
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用家860萬購杏花邨海景套三房 呎價1.19萬
另外，鄰區藍籌屋苑杏花邨亦錄得理想獲利成交。中原地產筲箕灣形薈分行副區域營業董事黎百祥表示，杏花邨本月暫錄7宗買賣成交，其中該分行新近促成27座低層8室易手，單位實用面積722方呎，採套三房間隔，座向東南，望園景及海景。單位於5月尾時叫價880萬元，新近以860萬元沽出，平均實用呎價11,911元。據了解，新買家為用家，心儀單位間隔及景觀俱佳；原業主則於2009年以450萬元買入單位，持貨15年，現轉手帳面獲利410萬元，期內升幅超過91%。
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