長情業主要錢唔要貨！太古城三房狠劈340萬 跌穿千萬成交 呎價1.35萬

新一份《施政報告》下星期公布，部分買家維持觀望，二手交投緩慢，個別早年入市的業主選擇止賺離場。

中原地產高級區域營業董事張光耀透露，藍籌屋苑之一的鰂魚涌太古城本月至今暫錄約4宗成交，包括新錄一宗三房單位不足1,000萬元買賣。

張光耀指，太古城元宮閣低層C室，實用面積約723方呎，三房間隔，望街景。原叫價1,320萬元，議價後以980萬元獲用家承接，累減340萬元或約25.8%，呎價約13,555元。不過原業主早於1979年以23萬元一手買入單位，持貨43年，帳面仍大賺957萬元，單位期內升值約41.6倍。

南豐新邨兩房減價 180 萬易主

同區另一屋苑南豐新邨亦錄一手業主減價百萬沽貨個案，利嘉閣地產聯席董事吳玉蘭稱，南豐新邨3座中層G室，實用面積約391方呎，兩房間隔，外望享山景。原叫價約770萬元，及後因應市況下調價錢，最終以約590萬元易手，累減180萬元或約23.4%，呎價約15,090元。

吳玉蘭續稱，新買家為區內分支家庭客，已睇樓多年，見近期樓價由高位回落，認為即將見底，故趁機入市。據了解，原業主早於1978年以約11萬元一手購入單位，持貨長達44年，現轉手帳面獲利約579萬元，期內大幅升值約52.6倍。至於屋苑本月暫錄4宗二手成交，現時有約40個放盤，入場單位叫約530萬元起。