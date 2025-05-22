長沙灣南商金融創新中心全層招標放售 總面積逾2.4萬呎 市值約2.19億｜商廈市況

工商舖呎價持續回調，吸引大批實力買家入市，新近有美圖秀秀創辦人蔡文勝以約6.5億元買下「亨環．天后」全幢，部分樓面留作自用。此外，港交所(388)上月亦斥資約63億元購入交易廣場9層樓面及商舖作為永久辦事處，令市場關注大樓面工商舖。有業主看準時機，趁勢放售長沙灣指標甲廈中層全層矜罕寫字樓物業，項目由中原(工商舖)負責招標事宜，市值約2.19億元，截標日期為7月15日中午12時。
中原(工商舖)工商部副分區營業董事莊梓榮表示，是次招標物業為荔枝角道888號南商金融創新中心17樓全層，總面積約24,406方呎，銀行估值呎價約9,000元，共涉及約2.19億元。物業以交吉形式出售，樓底高度約4米，實用率高。全層整體景觀開揚，部分坐向可享維港海景。
莊梓榮指出，該廈由新世界發展(017)管理，擁有超甲級質素，亦為區內唯一擁有逾20,000方呎大樓面的寫字樓物業。同廈大部分樓層為自用買家，包括南洋商業銀行、富通保險、香港大學專業進修學院等。物業坐落長沙灣核心地段，交通便捷，前往荔枝角港鐵站僅需步行約3分鐘，抵達機場及高鐵西九龍站分別需要約31分鐘及約18分鐘車程，方便需要頻繁出差的商務人士。
定價較近期成交呎價低最多45%
莊梓榮稱，該廈過往較少全層買賣成交，翻查記錄，對上一宗成交為去年2月，涉及28樓全層，平均呎價約15,750元；而再上一宗要追溯至2021年10月，29樓至31樓全層以平均呎價約16,476元成交。莊梓榮補充，是次招標全層定價較近期成交呎價低約40%至45%，價格上極具競爭力。再者，是次招標物業屬區內罕見大樓面寫字樓，十分適合用以設立集團總部，相信可獲追求穩定收益的投資者或自用企業買家垂青。