長沙灣南商金融創新中心全層招標放售 總面積逾2.4萬呎 市值約2.19億｜商廈市況

工商舖呎價持續回調，吸引大批實力買家入市，新近有美圖秀秀創辦人蔡文勝以約6.5億元買下「亨環．天后」全幢，部分樓面留作自用。此外，港交所(388)上月亦斥資約63億元購入交易廣場9層樓面及商舖作為永久辦事處，令市場關注大樓面工商舖。有業主看準時機，趁勢放售長沙灣指標甲廈中層全層矜罕寫字樓物業，項目由中原(工商舖)負責招標事宜，市值約2.19億元，截標日期為7月15日中午12時。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事莊梓榮表示，是次招標物業為荔枝角道888號南商金融創新中心17樓全層，總面積約24,406方呎，銀行估值呎價約9,000元，共涉及約2.19億元。物業以交吉形式出售，樓底高度約4米，實用率高。全層整體景觀開揚，部分坐向可享維港海景。