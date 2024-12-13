長沙灣新盤主攻1房及開放式 $350餘萬起入手中層單位

承聖誕佳節到臨，喜雋發展旗下深水埗單幢式新盤「喜．揚」昨日（12日）推出最新修改價單和最新價單，最新價單包括多個較高層單位，入場價350餘萬元起，為市區盤中十分實惠的一手現樓筍盤！「喜．揚」最新修改價單和最新價單內可供選購單位提供優惠，可選用90天付款計劃，享樓價10%折扣，及選用360天付款計劃，可享樓價8%折扣。

現樓、即買、即住、即租

中層單位入場價350餘萬元 租賃回報高達4%

名師精心設計、低調奢華、大部分單位無柱設計間隔實用;

大部分單位有明廁、通風氣窗;

名牌電器(包括：西門子家電、大金冷氣、Samsung智能門鎖等)；

層與層之間高3.3米，空間感十足；

高樓底，低及高位均設有插座；

大部分開放式單位客廳內籠闊度達3米；

廚、寢區分明；

每層只有四至五伙，設有兩部電梯上落。

「喜．揚」生活配套及交通方便一應俱全

「喜．揚」位於有平民天堂之美譽的深水埗，鄰近太子，亦因地區特色豐富，也屬於專才及年輕客上車熱門地。隨區內積極轉型，逐見文創小區的雛形，例如懷舊唱片店、古玩及古著店和各類型手藝工作室等，購物消費方面也有西九龍中心和V Walk。交通方面上，項目自成一角，靜中帶旺，往深水埗及太子港鐵站，步程僅分別約5至7分鐘，坐擁「雙站八線」優勢，與主要幹道長沙灣道只是一街之隔，亦有多條巴士線前往港島新界及直達國內多個城市的巴士，無論是往返市區通勤或假日外出消遣，均非常便捷。

