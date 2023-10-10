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地產
2023-10-10 17:06:53

長沙灣新盤｜睿峰累售290伙 套現近28億 夥中原推8.8萬米芝蓮置業優惠

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長沙灣新盤｜睿峰累售290伙 套現近28億 夥中原推8.8萬米芝蓮置業優惠

長沙灣新盤The Vertex 睿峰，夥拍中原地產推出置業優惠，本月首名兩房單位買家，可獲贈價值8.88萬元的米芝蓮星級餐飲禮券。（陳奕釗攝）

鼎珮旗下的長沙灣新盤The Vertex 睿峰，項目由今年2月至今以現樓形式推售，迄今售出逾101伙，套現近12億元，全盤累售290伙，套現近28億元。項目今日（10日）公布最新銷售優惠，夥拍中原地產為睿峰買家提供優惠，由即日起至1031日，經中原購入項目兩房單位的首名買家，可獲贈價值8.88萬元米芝蓮星級餐飲禮券。

睿峰

鼎珮夥拍中原地產為睿峰買家提供優惠。（陳奕釗攝）

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九號風球仍錄得成交

就政府公布截至上個月「高才通」計劃共收到16萬宗申請，其中有超過10萬宗已獲批，並有三分一為30歲以下專才。鼎珮董事總經理陳玉成認為，這批樓市「新力軍」有助帶動樓市，料細價盤會符合他們的入市需求；加上近日樓市氣氛轉好，即使九號風球，睿峰仍錄得成交，反映市場氣氛正逐步回升，惟整體市況，還看政府即將公布的施政報告是否能配合，才能帶來轉機。

即睇睿峰住客會所環境

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減辣呼聲增加買家信心

另外，同場的中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日市場出現樓市減辣的呼聲，甚至「撤辣」，料有助增強買家的置業信心，他亦相信政府撤辣穩樓市的機會大，如成事，預料後市交投將穩步上揚。他又指，近日二手市場已有買家偷步入市，趕在政策公布前趁低吸納。

睿峰位於長沙灣東京街29號，提供414伙，標準單位實用面積由224639方呎，間隔由開放式至三房，另設有平台特色戶，實用面積由203758方呎，平台面積由62375方呎不等。

即睇長沙灣新盤睿峰最新資訊 (House730)

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