長沙灣新盤｜連方I加推 周一推售9伙 開放式戶最平514.6萬

萬科香港長沙灣連方I最新加推第4號價單，涉及16伙，位於5樓至22樓的H室，實用面積均為232方呎，開放式間隔。價單定價由550.4萬至672.1萬元，呎價介乎23,724元至28,970元。扣除最高6.5%折扣優惠，單位折實售價由514.6萬至628.4萬元，折實呎價介乎22,182元至27,087元。至於項目將於周一(29日)推售9伙，全為H室，入場單位為5樓H室，折實售價514.6萬元，呎價22,182元。

委託利嘉閣獨家代理

此外，發展商委託利嘉閣地產獨家代理銷售連方I，萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，連方系列兩個項目合共提供逾550伙，標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，其中連方I提供158伙，所有單位享有層與層之間的高度達3.5米。項目亦設有私人會所，連方I住戶更可共享同系的毗鄰發展項目會所之部分設施，包括約18米室外游泳池、室外兒童遊樂場及有機耕作區。