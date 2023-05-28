長沙灣新盤｜連方I加推 周一推售9伙 開放式戶最平514.6萬

萬科香港長沙灣連方I最新加推第4號價單，涉及16伙，位於5樓至22樓的H室，實用面積均為232方呎，開放式間隔。價單定價由550.4萬至672.1萬元，呎價介乎23,724元至28,970元。扣除最高6.5%折扣優惠，單位折實售價由514.6萬至628.4萬元，折實呎價介乎22,182元至27,087元。至於項目將於周一(29日)推售9伙，全為H室，入場單位為5樓H室，折實售價514.6萬元，呎價22,182元。
委託利嘉閣獨家代理
此外，發展商委託利嘉閣地產獨家代理銷售連方I，萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧表示，連方系列兩個項目合共提供逾550伙，標準戶型涵蓋開放式至三房間隔，其中連方I提供158伙，所有單位享有層與層之間的高度達3.5米。項目亦設有私人會所，連方I住戶更可共享同系的毗鄰發展項目會所之部分設施，包括約18米室外游泳池、室外兒童遊樂場及有機耕作區。
吸引年輕家庭及專才
利嘉閣地產總裁廖偉強稱，非常榮幸獲委託為連方I的獨家銷售代理。項目戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎232至547方呎，主打開放式及一房戶，深得年輕置業族群及長線投資者的喜愛。他續稱，自中港兩地恢復通關以來，地產市道持續向好，置業者信心亦恢復過來，紛紛在市場覓安樂窩。另外，政府今年大力吸納人才來港發展，截至4月中各項措施已批出3.3萬份申請，而當中的高端人才通行證計劃，亦批出超過1.5萬份申請，這批來港發展事業的生力軍，勢必對香港房地產起重要的支持作用；而連方I這類市區優質精品住宅，更加吸引不少本港的年輕家庭，以及來港發展及定居的年輕專才。
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