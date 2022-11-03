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地產
2022-11-03 08:00:00

長沙灣新盤｜連方I開放式戶示位 232方呎閣樓設計 分隔休息與活動區

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長沙灣新盤｜連方I開放式戶示位 232方呎閣樓設計 分隔休息與活動區

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萬科香港長沙灣連方I最快本周公布首張價單，首批料涉不少於50伙，主打開放式單位為主。項目銷售廳及示範單位設於長沙灣The Campton商場地下及1樓，現場除設有開放式Studio備有家具及配置的示範單位、開放式Studio Plus無改動示範單位外，亦透過模型展示項目一房及兩房單位，讓參觀人士感受連方I的項目特色。

18A室開放式Studio連家具示位

發展商今日(2)向傳媒展示一個開放式Studio連家具示範單位，以18A室為藍本搭建，實用面積232方呎。與工作平台合併的寬闊露台，實用面積達38 方呎，長方形客飯廳長約4.7米，闊約2.3米，間隔方正實用。單位附設鞋櫃，鞋櫃上方配置創意門板，讓住戶按個人喜好DIY擺放裝飾及物品，單位亦配備嵌入式由地面至天花全高櫃，增加收納空間。

連方I所有單位享有層與層之間的高度達3.5米的優勢，住戶可根據個人使用需要，善用特高樓底優勢，靈活把單位上下方打造成不同專屬空間。單位採以一體化的複合式傢俬設計，上下層分隔休息區和活動區，上層空間可作雙人寢區，床邊及床下均設有收納位置；下層配置特製的L字型梳化，分隔出溫馨舒適的空間。

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連方系列兩個項目合共提供逾550伙，標準戶型涵蓋開放式至三房。連方I位處長沙灣醫局街233號，屬單幢式項目，提供158，標準戶型涵蓋開放式至兩房，另設特色戶。單位實用面積介乎232547方呎，項目預計關鍵日期為2024630日，樓花期長約20個月。

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