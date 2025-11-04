長沙灣星匯居本月開齋！業主買入一房2年忍痛止蝕 帳面輸10%離場｜二手樓成交

許永生透露，新買家為外區客，鍾情單位景觀清靜，議價後感合理即決定入市自用。據了解，原業主於2023年以580萬元購入單位，持貨約2年，現轉售帳面蝕讓60萬元或約10.3%離場。

據了解，單位原叫價545萬元放售，減價25萬元或約4.6%，以520萬元沽出，呎價約13,131元。

長沙灣區二手交投活躍，中原地產西九龍碧海藍天分行高級區域經理許永生表示，最新促成星匯居本月首宗成交，單位為1座低層D室，實用面積約396方呎，採一房加儲物房間隔。單位坐向北方，望內園景。

喜漾兩房 10 年轉手升值逾 46 萬

中原地產西九龍長沙灣元州街分行高級分行經理任展雄稱，長沙灣喜漾1座中層B室，實用面積約482方呎，採兩房間隔。單位坐向東北方，外望樓景。

據了解，單位原叫價680萬元，放售約一年，最終減價17萬元或約2.5%，以663萬元易手，呎價約13,755元。

任展雄續稱，新買家有感減息周期持續，料交投會進一步加快，見上址議價後呎價屬低水，即使無樓睇情況下仍決定入市，或暫作收租用途。原業主於2015年以約616.6萬元入市上址，持貨約10年，是次沽出帳面獲利約46.4萬元或約7.5%離場。資料顯示，喜漾位於元州街393-399號，2016年入伙，共有2座，提供275個單位。