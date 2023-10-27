長沙灣華匯廣場中層全層意向價2880萬 一單位每呎叫租21元｜工廈市況

近期整體工商舖租賣市場表現疲弱，儘管港府大推搞活夜市措施多方刺激經濟，市場表現仍未見向好，加上息口不斷上揚因素下，投資者入市成本增加影響購買意欲。不少企業為控制成本，繼而考慮轉到工廈落戶；同時，新近企業著重發展多元化，傳統寫字樓空間靈活度細未必能滿足企業發展需求，促使工廈整體需求有增無減。有見及此，最新有業主將旗下長沙灣華匯廣場中層全層推出市場放售，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責租售安排，叫價約2,880萬元，其中一單位更以呎租約21元作招徠。

中原(工商舖)工商部副分區營業董事魏漣表示，是次獨家放售個案位於長沙灣華匯廣場10樓全層，面積約4,111方呎，意向價約2,880萬元，平均呎價約7,005元。物業全層共7個單位，當中6個單位以連租約形式出售，現時呎租水平約為18元至22元，當中最長租約至2024年，而尚餘的一個交吉單位，叫租價為每呎約21元。