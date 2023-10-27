長沙灣華匯廣場中層全層意向價2880萬 一單位每呎叫租21元｜工廈市況

近期整體工商舖租賣市場表現疲弱，儘管港府大推搞活夜市措施多方刺激經濟，市場表現仍未見向好，加上息口不斷上揚因素下，投資者入市成本增加影響購買意欲。不少企業為控制成本，繼而考慮轉到工廈落戶；同時，新近企業著重發展多元化，傳統寫字樓空間靈活度細未必能滿足企業發展需求，促使工廈整體需求有增無減。有見及此，最新有業主將旗下長沙灣華匯廣場中層全層推出市場放售，並委託中原(工商舖)作獨家代理負責租售安排，叫價約2,880萬元，其中一單位更以呎租約21元作招徠。
中原(工商舖)工商部副分區營業董事魏漣表示，是次獨家放售個案位於長沙灣華匯廣場10樓全層，面積約4,111方呎，意向價約2,880萬元，平均呎價約7,005元。物業全層共7個單位，當中6個單位以連租約形式出售，現時呎租水平約為18元至22元，當中最長租約至2024年，而尚餘的一個交吉單位，叫租價為每呎約21元。
魏漣指，長沙灣華匯廣場坐落長沙灣黃金地段，位處大南西街及長沙灣道交匯點，地理位置優越，兩分鐘步程直達荔枝角地鐵站，同時物業亦毗鄰多條貫通全港巴士及小巴線路，交通網絡完善為企業頻繁經貿往來開拓無限商機。是次放售單位配套齊全，實屬區內優質物業。大厦配套完備並附設停車場，為企業提供更大營商靈活度，單位佈局方正寬敞，內裝空間高效實用，屬區內極具投資潛力之項目。
第三季長沙灣工廈整體租賃情況維持約50宗水平
魏漣說，近年不少企業因應市況採取保守投資態度，在經營成本上更見審慎，因而令不少企業將注意力轉投向工廈市場上，加上近年市場創業年輕化趨勢，不少年輕投資者需要工作室開展屬於自己事業，工廈在空間靈活度或者租金上都絕對能一一配合年輕投資者需要。再者，長沙灣工廈租務需求一直處於較穩定狀態，作為長線收租的投資者租金回報上亦較穩定。
資料顯示，第三季長沙灣工廈整體租賃情況維持約50宗水平，租務需求大致穩定。當中9月份總成交金額更約達306萬元，對比7至8月按月多出近一倍，同時9月份總成交面積約為161,399方呎，比7月的95,290方呎及8月的79,651方呎多出近一倍，反映區內大面積工廈單位亦有一定需求。而隨著長沙灣工廈租務需求及租金回報相對穩定，加上是次推售項目屬市場罕有，料會獲投資者歡迎洽購。