開售兩周未開齋 恒珀更新價單 總折扣大增至30%｜長沙灣新盤

扣除現時30%最高折扣後，首批單位折實售價由427.7萬至860.3萬元。(資料圖片)

市區新盤開售兩周仍呈靜局，發展商積極減價促銷。由恒和珠寶集團(513)旗下恒和地產發展的長沙灣現樓新盤「恒珀」上月底首輪推售30伙，惟兩周過去項目仍未錄成交。發展商近日更新價單，新增多項折扣優惠，令最高總折扣率大增至30%，最新折實平均呎價降至15,629元，較原先的18,754元低約16.7%。

入場單位變相減價近17%

扣除現時最高折扣30%後，首批單位折實售價由427.7萬至860.3萬元，折實呎價介乎14,257元至19,464元。以入場單位6樓B室為例，一房間隔，實用面積300方呎，原折實價513.2萬元，折實呎價17,107元，修改價單後該單位折實價427.7萬元，折實呎價14,257元，變相減價16.7%。

此外，「嘆住付款計劃」及「HEA住付款計劃」直減折扣亦各提高1%，升至5%和3%，買家採該兩種付款計劃入市，可享最高總折扣約26%及24%。

「恒珀」已屆現樓，位於長沙灣昌華街1號，採單幢式設計，提供42伙，實用面積由262至462方呎，戶型涵蓋一房及兩房，各佔21伙或50%。