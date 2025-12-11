熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-12-11 23:00:00

開放式戶身價插水！鰂魚涌半新樓輸「2球」沽 6年蒸發34%｜二手樓成交

分享：
開放式戶身價插水！鰂魚涌半新樓輸「2球」沽 6年蒸發34%｜二手樓成交

開放式戶身價插水！鰂魚涌半新樓輸「2球」沽 6年蒸發34%｜二手樓成交

近期樓市交投氣氛向好，惟開放式戶業主要蝕讓沽貨離場。利嘉閣地產逸樺園分行聯席董事吳玉蘭稱，鰂魚涌半新樓君豪峰中層R室，實用面積約238方呎，採開放式間隔，望市景。

吳玉蘭透露，新買家為外區投資客，早前經利嘉閣真盤源平台搵樓，見上述放盤即約代理睇樓。客人心儀屋苑地點優越，毗鄰太古坊，加上區內民生配套齊全，收租回報睇高一線，即時進行洽購。原開價420萬元放售，經誠意磋商後，最後減價25萬元或約6%，以395萬元沽出，呎價約16,597元。

adblk5

據悉，原業主在2019年以約598.6萬元一手買入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧蝕203.6萬元，單位期內跌價約34%。吳玉蘭補充，該屋苑現時有約106個單位放盤，入場售價由約390萬元起。資料顯示，君豪峰位於鰂魚涌英皇道856號，2019年入伙，屬單幢式物業，提供464伙，單位實用面積由193451方呎。

即睇鰂魚涌君豪峰放盤 (House730)

開放式戶身價插水！鰂魚涌半新樓輸「2球」沽 6年蒸發34%｜二手樓成交 開放式戶身價插水！鰂魚涌半新樓輸「2球」沽 6年蒸發34%｜二手樓成交

馬鞍山薈晴開放式戶9年跌價近10%

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山薈晴剛錄本月首宗交投，屋苑最新錄得1座中層B1室，實用面積約229方呎，開放式間隔，日前議價後以318萬元易手，呎價約13,886元。

胡耀祖透露，新買家為用家，見單位少有放盤，價錢合理，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2016年以352萬元購入單位，持貨約9年，現轉售帳面損失34萬元，單位期內貶值約9.7%資料顯示，薈晴位於馬鞍山恆光街15號，2017年入伙，共有2座，提供364伙，單位實用面積由219428方呎。

即睇馬鞍山薈晴放盤 (House730)

馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠 馬桶堵塞｜8種東西沖入馬桶隨時塞爆渠

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 
 
 