陳家樂早撻有著數！4年前擲逾半億購傲玟三房 現大跌價43%重售

原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田現樓新盤「傲玟」早前以招標形式重新推售單位，據悉其中1伙上一手買家為英皇藝人陳家樂，而重售後單位售價大幅貶值約43%。

據悉，傲玟2座16樓B室，實用面積1,425方呎，三房連套房間隔。陳家樂於2019年11月以5,045.2萬元購入單位計劃作結婚愛巢，呎價約35,404元，惟當時項目未能如期交樓，陳家樂最終決定於2021年8月終止交易，發展商當時曾指受影響買家可選擇繼續完成買賣合約或取消交易，若取消交易會按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。換言之陳家樂料可獲全數樓價，金錢上應未有損失。

上述單位早前重新招標推售，最後以2,878.5萬元沽出，呎價20,200元，與陳家樂4年前定買入價相比，大幅貶值近43%。