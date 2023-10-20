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2023-10-20 18:00:00

陳家樂早撻有著數！4年前擲逾半億購傲玟三房 現大跌價43%重售

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陳家樂早撻有著數！4年前擲逾半億購傲玟三房 現大跌價43%重售

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原屬高銀金融(530)前主席潘蘇通私人持有、現由羅兵咸永道會計師事務所接管的何文田現樓新盤「傲玟」早前以招標形式重新推售單位，據悉其中1伙上一手買家為英皇藝人陳家樂，而重售後單位售價大幅貶值約43%

據悉，傲玟216B室，實用面積1,425方呎，三房連套房間隔。陳家樂於201911月以5,045.2萬元購入單位計劃作結婚愛巢，呎價約35,404元，惟當時項目未能如期交樓，陳家樂最終決定於20218月終止交易，發展商當時曾指受影響買家可選擇繼續完成買賣合約或取消交易，若取消交易會按照買賣合約之條款退回訂金及利息補償。換言之陳家樂料可獲全數樓價，金錢上應未有損失。

上述單位早前重新招標推售，最後以2,878.5萬元沽出，呎價20,200元，與陳家樂4年前定買入價相比，大幅貶值近43%

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現與連詩雅居於啟德 10號風球屋企失守變室內噴水池

陳家樂今年424日與連詩雅(Shiga)拉埋天窗，據知他們目前居住在啟德，上月初超強颱風蘇拉漸近靠近本港，天文台發出10號颶風信號。由於橫風橫雨，不少網民表示家中窗花出現滲水情況，而數到最嚴重非陳家樂莫屬，他在IG上載片段求救，太太連詩雅見狀亦表示「唔洗瞓」。

即睇何文田傲玟最新資料 (House730)

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