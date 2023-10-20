陸續起動｜啟德海灣1期下周開價 最少204伙

市場靜待新一份《施政報告》出爐，憧憬會有利好樓市措施，部分發展商陸續起動推盤。焦點大型新盤、由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期昨上載售樓說明書，預告最快下周公布首張價單，涉及最少204伙，採「明益」買家策略，務求以量先行。
嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，第1期提供1,017伙，主打兩房，佔整個期數約55%，昨率先開放3個兩房示範單位予傳媒參觀，料下周正式對外開放。
温偉明指，買家現時缺乏入市信心，故會以量先行，早前預告首批會以「明益」買家策略推售，當做到量之後自然可以提價。他續指，項目會按照集團推盤時間表進行，不一定等到下周三《施政報告》公布後才開價。
據樓書顯示，第1期由2A、2B及2C座組成，單位實用面積269至771方呎。標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。全盤面積最細為2C座1樓M室，實用面積269方呎一房，另連122方呎平台。面積最大為2A座1樓至35樓A室，實用面積771方呎三房。第1期預計2025年3月31日入伙，樓花期長約17個月。
何文田「譽林」現樓登場 涉56伙
另外，永義國際(1218)旗下何文田窩打老道93號住宅項目昨命名為「譽林」，提供56伙，當中46伙標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積由260方呎起；主打三房佔26伙。另設10伙特色單位，實用面積最大達2,597方呎。集團主席兼首席行政總裁官可欣表示，項目已屆現樓，將於短期內上載售樓說明書，最快月內公布首張價單，定價參考同區豪宅項目。
何文田另一現樓新盤、由萊蒙國際(3688)與俊和合作「128 WATERLOO」將於下周一開賣11伙，分別以價單形式發售6伙及招標推售5伙。萊蒙國際副總經理陳偉峰稱，該11伙涵蓋一房至四房，實用面積342至1,258方呎。
緹外周日招標推售四房分層大宅
嘉里建設(683)九龍半山龍駒道3號現樓豪宅「緹外」於周日以招標形式發售第6座5樓A室分層大宅，實用面積3,731方呎，屬四房四套房加雙工人房間隔，連兩個住宅停車位。