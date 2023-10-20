陸續起動｜啟德海灣1期下周開價 最少204伙

市場靜待新一份《施政報告》出爐，憧憬會有利好樓市措施，部分發展商陸續起動推盤。焦點大型新盤、由嘉華國際(173)、會德豐地產及中國海外(688)合作的啟德PARK PENINSULA「啟德海灣」第1期昨上載售樓說明書，預告最快下周公布首張價單，涉及最少204伙，採「明益」買家策略，務求以量先行。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，第1期提供1,017伙，主打兩房，佔整個期數約55%，昨率先開放3個兩房示範單位予傳媒參觀，料下周正式對外開放。

温偉明指，買家現時缺乏入市信心，故會以量先行，早前預告首批會以「明益」買家策略推售，當做到量之後自然可以提價。他續指，項目會按照集團推盤時間表進行，不一定等到下周三《施政報告》公布後才開價。

據樓書顯示，第1期由2A、2B及2C座組成，單位實用面積269至771方呎。標準單位戶型涵蓋一房至三房，另設特色單位。全盤面積最細為2C座1樓M室，實用面積269方呎一房，另連122方呎平台。面積最大為2A座1樓至35樓A室，實用面積771方呎三房。第1期預計2025年3月31日入伙，樓花期長約17個月。