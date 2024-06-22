青衣私樓兩房310萬有交易 樓價倒流7年前 兩大原因賣咁平｜多圖

二手樓價拾級而下，個別屋苑亦出現低價成交個案。青衣美景花園新近有兩房單位以310萬元沽出，造價為屋苑約7年新低，兩大原因促成業主平賣，不過由於早年入市，故帳面仍大幅獲利離場。
利嘉閣地產青衣明翹匯分行助理分區經理朱偉雄表示，美景花園9座中高層G室，實用面積約329方呎，兩房間隔。原開價約350萬元，放盤約一星期，終以310萬元獲外區客承接，減幅約40萬元或11.4%，呎價約9,422元。
據了解，單位內櫳較殘舊，仍保留發展商當年「原汁原味」的交樓標準裝修，同時存在漏水問題，因此單位以低價易手。
⇊美景花園9座中高層G室⇊
低銀行估價近兩成
資料顯示，上址銀行網上估價約384萬元，即是次成交價較估價低約19.3%；對比是次成交單位對落數層的G室，實用面積、間隔及景觀相若，於2021年以475萬元售出，意味同類型單位造價3年間跌價約34.7%。
據悉，原業主早於1986年以約25萬元購入單位，雖然並非一手業主，但持貨長達38年，現轉售帳面獲利285萬元，物業期內大幅升值約11.4倍。
資料顯示，美景花園位於青衣細山路2-16號，1982年3月入伙，樓齡約42年，共有8座，提供1,912伙，單位實用面積由328至564方呎，附近有美景商場。