青衣私樓兩房310萬有交易 樓價倒流7年前 兩大原因賣咁平｜多圖

二手樓價拾級而下，個別屋苑亦出現低價成交個案。青衣美景花園新近有兩房單位以310萬元沽出，造價為屋苑約7年新低，兩大原因促成業主平賣，不過由於早年入市，故帳面仍大幅獲利離場。

利嘉閣地產青衣明翹匯分行助理分區經理朱偉雄表示，美景花園9座中高層G室，實用面積約329方呎，兩房間隔。原開價約350萬元，放盤約一星期，終以310萬元獲外區客承接，減幅約40萬元或11.4%，呎價約9,422元。

據了解，單位內櫳較殘舊，仍保留發展商當年「原汁原味」的交樓標準裝修，同時存在漏水問題，因此單位以低價易手。