青衣藍澄灣兩房業主欲轉售為租 見買家未夠30歲 兼主動提價承接 蝕127萬割愛(多相)｜二手蝕讓

二手樓價下行，有年輕買家打算買樓結婚，並一早睇中青衣藍澄灣一伙兩房單位。雖然該單位業主有意轉售為租，惟業主見該名買家未滿30歲，兼且主動提價承接，於是蝕讓近130萬元割愛沽出單位，助年輕人「上車」圓夢。 放盤逾一年 累減 107 萬沽 中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，隨著農曆新年節日氣氛消散，不少買家重啟入市計劃，近日二手交投逐漸回升。分行新近促成青衣藍澄灣2座低層F室成交，單位實用面積488方呎，採兩房間隔，景觀主要望園景及樓景，並附帶新淨雅裝。單位於去年1月放盤叫價580萬元，放售至今已一年，最終累減107萬元或18.5%，以473萬元沽出，平均實用呎價9,693元。

買家「銀根」不足 需家人幫拖 許偉業指，新買家為「90後」年青人，買樓為成家立室，惟「銀根」不足需靠家人協助，以及需承造八成按揭。該買家早前已睇中上址單位，但由於要銀行預先批核貸款，故一直不敢向業主還價落實。事隔一個多月，該單位業主心態有變，打算將單位轉售為租，令該名年輕買家心急，並懇請業主給予多些時間，待銀行批出貸款，便會主動落訂，更由原本業主開價460萬元，提價至470萬元。

業主「也曾年輕過」 考慮一晚答應賣樓 不過，業主收到上述訊息後表示仍需考慮，該買家恐防生變，但亦不敢打擾家人，遂私自主動再提價至473萬元。其後，業主得知買家年齡不超過30歲，想到自己也曾年青過，所以考慮一晚，便答應簽約沽出單位。據了解，單位原業主於2019年以600萬元購入物業，持貨約6年，現割愛沽貨，帳面需虧蝕127萬元，期內貶值21%。