風光不再！名鑄一房慘蝕35%沽 商人15年前入市 呎售4.2萬創全港紀錄｜二手蝕讓

二手交投持續淡靜，傳統豪宅亦出現蝕讓個案。尖沙咀名鑄新近有商人以1,600萬元沽出一房單位，較15年前買入價帳面虧損850萬元或約35%，而單位當年曾創下全港一房呎價新高紀錄。

市場消息指，名鑄高層D室，建築面積約816方呎，實用面積約586方呎，一房間隔。原開價約1,800萬元放盤，最終以1,600萬元沽出，呎價約27,304元。

據悉，原業主為一名商人，於2009年以約2,450萬元一手購入單位，當年以建築面積計算成交呎價超過3萬元，創當時全港一房呎價新高紀錄，以實用面積計算更高見41,809元；惟持貨約15年，現轉售帳面虧損850萬元，物業期內大幅貶值約34.7%。