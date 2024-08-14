風光不再！名鑄一房慘蝕35%沽 商人15年前入市 呎售4.2萬創全港紀錄｜二手蝕讓

二手交投持續淡靜，傳統豪宅亦出現蝕讓個案。尖沙咀名鑄新近有商人以1,600萬元沽出一房單位，較15年前買入價帳面虧損850萬元或約35%，而單位當年曾創下全港一房呎價新高紀錄。
市場消息指，名鑄高層D室，建築面積約816方呎，實用面積約586方呎，一房間隔。原開價約1,800萬元放盤，最終以1,600萬元沽出，呎價約27,304元。
據悉，原業主為一名商人，於2009年以約2,450萬元一手購入單位，當年以建築面積計算成交呎價超過3萬元，創當時全港一房呎價新高紀錄，以實用面積計算更高見41,809元；惟持貨約15年，現轉售帳面虧損850萬元，物業期內大幅貶值約34.7%。
同廈業主「明賺實蝕」放售兩房
事實上，有同樣入市約15年的名鑄業主，本月以「明賺實蝕」價放售一個兩房單位，為28樓G室，實用面積1,033方呎，兩房一套房連儲物室間隔，第一太平戴維斯受業主委託以交吉形式出售單位，意向價2,500萬元，折合呎價約24,201元。
據悉，原業主於2009年以2,450.6萬元買入單位，若以放售價成功沽出，15年間物業帳面升值49.4萬元，惟扣除使費仍恐要損手離場。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，參考名鑄兩房單位叫價每方呎約30,000元，故上述G室售價非常有吸引力。