颱風蘇拉｜樓市靜上加靜 中原十大屋苑本周末睇樓量 按周驟跌36%

颱風「蘇拉」襲港，令樓市靜上加靜，本周末二手睇樓量亦急跌約36.3%。(資料圖片)

颱風「蘇拉」來襲，令本已低迷的二手樓市靜上加靜，本周末睇樓量亦銳減。中原地產十大屋苑本周末錄得約221組預約睇樓量，較上周末錄得約347組，急跌約36.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，超強颱風蘇拉正面襲港，八號風球現正生效，預計今晚有機會發出更高信號，市民紛紛取消周末睇樓活動，加上目前市場缺乏利好消息，入市氣氛低迷，令本周末預約睇樓量驟跌，樓市靜上加靜。

康怡花園睇樓量跌兩成 叫價微升

港島區方面，3大指標屋苑的周末預約睇樓量均錄得下跌。中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，隨著筍盤被消化，康怡花園交投放緩，8月錄6宗成交，較上月下跌25%。由於二手市況不明朗，市民入市意欲一般，加上超級颱風襲港，進一步影響睇樓氣氛，令康怡花園周末睇樓量錄約20組，按周下跌兩成，每呎實用叫價則微升至14,300元。另外，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島周末睇樓量亦驟跌66.7%，錄約10組預約，現時每呎實用叫價17,909元，微降0.2%，料周末交投冰封。

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末睇樓量下跌至30組預約，按周跌33.3%，每呎實用叫價徘徊12,000元水平，料周末交投停頓。而將軍澳新都城，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，本周末睇樓量大跌五成，僅錄20組預約，料交投零星。