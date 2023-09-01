颱風蘇拉｜樓市靜上加靜 中原十大屋苑本周末睇樓量 按周驟跌36%

颱風「蘇拉」來襲，令本已低迷的二手樓市靜上加靜，本周末睇樓量亦銳減。中原地產十大屋苑本周末錄得約221組預約睇樓量，較上周末錄得約347組，急跌約36.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，超強颱風蘇拉正面襲港，八號風球現正生效，預計今晚有機會發出更高信號，市民紛紛取消周末睇樓活動，加上目前市場缺乏利好消息，入市氣氛低迷，令本周末預約睇樓量驟跌，樓市靜上加靜。
康怡花園睇樓量跌兩成 叫價微升
港島區方面，3大指標屋苑的周末預約睇樓量均錄得下跌。中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，隨著筍盤被消化，康怡花園交投放緩，8月錄6宗成交，較上月下跌25%。由於二手市況不明朗，市民入市意欲一般，加上超級颱風襲港，進一步影響睇樓氣氛，令康怡花園周末睇樓量錄約20組，按周下跌兩成，每呎實用叫價則微升至14,300元。另外，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島周末睇樓量亦驟跌66.7%，錄約10組預約，現時每呎實用叫價17,909元，微降0.2%，料周末交投冰封。
九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末睇樓量下跌至30組預約，按周跌33.3%，每呎實用叫價徘徊12,000元水平，料周末交投停頓。而將軍澳新都城，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，本周末睇樓量大跌五成，僅錄20組預約，料交投零星。
嘉湖山莊平均呎價跌穿9千
至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，加息、大市疲弱、新盤劈價搶客等因素持續，嘉湖山莊成交持續低迷，8月錄得16宗成交，按月微增1宗，屬歷史低水平，平均實用呎價8,993元，按月急跌7.6%。現時買家入市態度相當審慎，只有超筍價才考慮承接。屋苑本周末錄得40組睇樓預約，目前每呎實用叫價10,500元。
此外，中原地產沙田置富第一城分行區域營業經理侯惠良指，市場焦點聚於一手，分散二手注意力，沙田第一城8月錄10宗成交，交投量低迷，本周末屋苑錄約20組睇樓量，較上周大跌42.9%，加上大部分買家不心急入市，睇樓氣氛低迷。
十大屋苑周末睇樓量及平均叫價
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地區
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屋苑
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本周六、日
睇樓量 /升跌幅
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每呎實用叫價
(元)/升跌幅
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每呎建築
叫價(元)
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港島
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太古城
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23(-4%)
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17100 (-1.2%)
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14600
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康怡花園
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20(-20%)
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14300 (+0.7%)
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11300
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海怡半島
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10(-66.7)
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17909 (-0.2%)
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14182
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九龍
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美孚新邨
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30(-33.3%)
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12000(無升跌)
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9000
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麗港城
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20(-50%)
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12800(無升跌)
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10110
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黃埔花園
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20(-33.3%)
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15800(無升跌)
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13430
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新都城
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20(-50%)
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17087(無升跌)
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12324
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新界
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沙田第一城
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20(-42.9%)
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15800(-1.3%)
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12150
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嘉湖山莊
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40(-33.3%)
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10500 (+6.1%)
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7700
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映灣園
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18(無升跌)
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12944(-0.01%)
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9545
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總數
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221(-36.3%)
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