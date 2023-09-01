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地產
2023-09-01 16:15:00

颱風蘇拉｜樓市靜上加靜 中原十大屋苑本周末睇樓量 按周驟跌36%

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颱風「蘇拉」襲港，令樓市靜上加靜，本周末二手睇樓量亦急跌約36.3%。(資料圖片)

颱風「蘇拉」襲港，令樓市靜上加靜，本周末二手睇樓量亦急跌約36.3%。(資料圖片)

颱風「蘇拉」來襲，令本已低迷的二手樓市靜上加靜，本周末睇樓量亦銳減。中原地產十大屋苑本周末錄得約221組預約睇樓量，較上周末錄得約347組，急跌約36.3%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，超強颱風蘇拉正面襲港，八號風球現正生效，預計今晚有機會發出更高信號，市民紛紛取消周末睇樓活動，加上目前市場缺乏利好消息，入市氣氛低迷，令本周末預約睇樓量驟跌，樓市靜上加靜。

康怡花園睇樓量跌兩成 叫價微升

港島區方面，3大指標屋苑的周末預約睇樓量均錄得下跌。中原地產康怡康安街分行首席分區營業經理楊文傑表示，隨著筍盤被消化，康怡花園交投放緩，8月錄6宗成交，較上月下跌25%。由於二手市況不明朗，市民入市意欲一般，加上超級颱風襲港，進一步影響睇樓氣氛，令康怡花園周末睇樓量錄約20組，按周下跌兩成，每呎實用叫價則微升至14,300元。另外，中原地產港島西南區首席分區營業經理盧鏡豪表示，海怡半島周末睇樓量亦驟跌66.7%，錄約10組預約，現時每呎實用叫價17,909元，微降0.2%，料周末交投冰封。

九龍區方面，中原西九龍美孚萬事達第三分行分區營業經理馮健平表示，美孚新邨本周末睇樓量下跌至30組預約，按周跌33.3%，每呎實用叫價徘徊12,000元水平，料周末交投停頓。而將軍澳新都城，中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇表示，本周末睇樓量大跌五成，僅錄20組預約，料交投零星。

嘉湖山莊平均呎價跌穿9

至於新界區，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，加息、大市疲弱、新盤劈價搶客等因素持續，嘉湖山莊成交持續低迷，8月錄得16宗成交，按月微增1宗，屬歷史低水平，平均實用呎價8,993元，按月急跌7.6%。現時買家入市態度相當審慎，只有超筍價才考慮承接。屋苑本周末錄得40組睇樓預約，目前每呎實用叫價10,500元。

此外，中原地產沙田置富第一城分行區域營業經理侯惠良指，市場焦點聚於一手，分散二手注意力，沙田第一城8月錄10宗成交，交投量低迷，本周末屋苑錄約20組睇樓量，較上周大跌42.9%，加上大部分買家不心急入市，睇樓氣氛低迷。

天水圍嘉湖山莊交投持續低迷，8月錄得16宗買賣，屬歷史低水平，平均實用呎價亦按月急跌7.6%。(資料圖片)

天水圍嘉湖山莊交投持續低迷，8月錄得16宗買賣，屬歷史低水平，平均實用呎價亦按月急跌7.6%。(資料圖片)

十大屋苑周末睇樓量及平均叫價

地區

屋苑

本周六、日

睇樓量 /升跌幅

每呎實用叫價

()/升跌幅

每呎建築

叫價()

港島

太古城

23(-4%)

17100 (-1.2%)

14600

康怡花園

20(-20%)

14300 (+0.7%)

11300

海怡半島

10(-66.7)

17909 (-0.2%)

14182

九龍

美孚新邨

30(-33.3%)

12000(無升跌)

9000

麗港城

20(-50%)

12800(無升跌)

10110

黃埔花園

20(-33.3%)

15800(無升跌)

13430

新都城

20(-50%)

17087(無升跌)

12324

新界

沙田第一城

20(-42.9%)

15800(-1.3%)

12150

嘉湖山莊

40(-33.3%)

10500 (+6.1%)

7700

映灣園

18(無升跌)

12944(-0.01%)

9545
 

總數

221(-36.3%)

  

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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