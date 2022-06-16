飛揚參戰 推逾80伙爭月內開售

新盤蜂擁出籠，由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第一期即將加入搶客戰，最快本周內公布首張價單，將不少於80伙，爭取本月內開售。
長實高級營業經理楊桂玲表示，正積極與合作夥伴商討飛揚第一期首批最後定價，會參考屯門市中心及近期市場熱賣的一手項目，強調會以市價推售，早前透露首批將涵蓋一房至三房單位，而示範單位或於周末對外開放。被問及市場估計美國會再度加息，她稱準買家對加息因素已屬預期之內，而飛揚客源料以用家為主，相信影響不大，對銷情不太擔心。
該盤備有以第1座18樓J單位為藍本搭建的經改動示範單位，實用面積282方呎，一房連開放式廚房，發展商將連接客廳與睡房之間牆壁拆除，改為以金屬特色條子分隔，配合樓層之間高度約3.15米，增強單位空間感，睡房設有開放式衣櫃；而廚房延伸出二人餐枱，減省擺放餐枱地方，騰出更多活動空間。
必嘉坊．曦匯暫超購7.8倍
另外，將於周六(18日)首輪銷售182伙的恒基地產(012)紅磡必嘉坊．曦匯，暫收約1,600票，超額認購約7.8倍，展銷中心累錄約1萬人次。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民說，有信心於周五(17日)可截收逾2,000票，昨日(15日)介紹該盤的天際特色戶，樓層之間高度達3.5米，全盤共設9伙，最快本周內以招標形式推售。
該盤昨日正式對外開放以26樓E室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積202方呎，連22方呎露台，開放式間隔，特設逾4.2米大型組合櫃。
另外，恒生銀行(011)為必嘉坊．曦匯買家提供綠色按揭計劃，成功申請之客戶可獲最多1萬元現金回贈，並自動參加總值逾38.8萬元綠色家居現金賞大抽獎，有機會贏取限量版環保NFT獎賞。