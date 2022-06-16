飛揚參戰 推逾80伙爭月內開售

新盤蜂擁出籠，由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第一期即將加入搶客戰，最快本周內公布首張價單，將不少於80伙，爭取本月內開售。

長實高級營業經理楊桂玲表示，正積極與合作夥伴商討飛揚第一期首批最後定價，會參考屯門市中心及近期市場熱賣的一手項目，強調會以市價推售，早前透露首批將涵蓋一房至三房單位，而示範單位或於周末對外開放。被問及市場估計美國會再度加息，她稱準買家對加息因素已屬預期之內，而飛揚客源料以用家為主，相信影響不大，對銷情不太擔心。

該盤備有以第1座18樓J單位為藍本搭建的經改動示範單位，實用面積282方呎，一房連開放式廚房，發展商將連接客廳與睡房之間牆壁拆除，改為以金屬特色條子分隔，配合樓層之間高度約3.15米，增強單位空間感，睡房設有開放式衣櫃；而廚房延伸出二人餐枱，減省擺放餐枱地方，騰出更多活動空間。

