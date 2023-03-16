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2023-03-16 17:27:08

飛揚開價｜中原陳永傑：發展商「放血價」賣樓見誠意 新界西二手市場必被凍結

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飛揚開價｜中原陳永傑：發展商「放血價」賣樓見誠意 新界西二手市場必被凍結

飛揚開價｜中原陳永傑：發展商「放血價」賣樓見誠意 新界西二手市場必被凍結

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期，今日(16)公布首張價單，涉88。價單定價由361.1萬至1,113.1萬元，呎價介乎12,990元至16,438元。以90天即供付款計劃為例，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價由306.9萬至923.9萬元，折實呎價介乎11,042元至13,972元，折實平均呎價12,509元。

3年新盤呎價新低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，飛揚第2期折實平均呎價12,509元，為新盤市場20205Wetland Seasons Park1期後、近3年呎價新低，並較同系列對上於去年6月推出的第1期首批折實均價15,050元，更低出近17%，折讓幅度比去年整體樓價跌幅約15%還多，部分單位減幅更達25%

他形容，發展商是次屬「放血價」推盤，不計成本，劈價賣樓，足見推盤誠意；而在發展商「割喉式」競爭下，相信買家最受惠。他指，飛揚第2期入場門檻低，加上受惠「小減辣」寬減首置印花稅，勢必搶走全港二手市場剛需客源，附近新界西市場必被凍結，料項目全盤會「一炮沽清」。

飛揚開價｜中原陳永傑：發展商「放血價」賣樓見誠意 新界西二手市場必被凍結

飛揚第2期入場門檻低，加上受惠「小減辣」寬減首置印花稅，勢必搶走全港二手市場剛需客源。

陳永傑稱，香港全面復常，帶動樓市反彈轉旺，本月一手市場已有約1,149宗成交，已超越上月約900宗的紀錄。受惠寬減首置印花稅措施，加上發展商積極推盤，且開價克制，激發購買力釋放。料3月份一手成交可達3,000宗，創6年半新高。

較二手呎價開低最多13%

參考屯門青山公路及掃管笏一帶近年新盤首批單位開價，如帝御．嵐天20211月首推112伙，折實平均呎價15,020元。帝御．星濤202010月首推123伙，折實平均呎價14,585元；同年7月帝御．金灣首推123伙，折實平均呎價13,578元。20205OMA BY THE SEA首批108伙，折實平均呎價12,548元。

再參考屯門青山公路及掃管笏近期二手呎價，如The Carmel14,402元；滿名山、愛琴海岸及香港黃金海岸介乎11,067元至13,347元。

飛揚位於青山公路大欖段170號，2期由兩幢樓高20層住宅大廈組成，提供400伙，單位戶型涵蓋一房、兩房及三房套，實用面積介乎263至722方呎；項目預計關鍵日期為2024年12月31日，樓花期長約22個月。

即睇屯門新盤飛揚第2期最新資訊 (House730)

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