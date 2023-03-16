飛揚開價｜中原陳永傑：發展商「放血價」賣樓見誠意 新界西二手市場必被凍結

由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第2期，今日(16日)公布首張價單，涉88伙。價單定價由361.1萬至1,113.1萬元，呎價介乎12,990元至16,438元。以90天即供付款計劃為例，一房及兩房最高折扣為15%，三房最高折扣則為17%，折實售價由306.9萬至923.9萬元，折實呎價介乎11,042元至13,972元，折實平均呎價12,509元。

近 3 年新盤呎價新低

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，飛揚第2期折實平均呎價12,509元，為新盤市場2020年5月Wetland Seasons Park第1期後、近3年呎價新低，並較同系列對上於去年6月推出的第1期首批折實均價15,050元，更低出近17%，折讓幅度比去年整體樓價跌幅約15%還多，部分單位減幅更達25%。

他形容，發展商是次屬「放血價」推盤，不計成本，劈價賣樓，足見推盤誠意；而在發展商「割喉式」競爭下，相信買家最受惠。他指，飛揚第2期入場門檻低，加上受惠「小減辣」寬減首置印花稅，勢必搶走全港二手市場剛需客源，附近新界西市場必被凍結，料項目全盤會「一炮沽清」。