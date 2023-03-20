飛揚 瑜一 周末共加推266伙搶客

上周開價的兩個全新盤，均於過去周末兩日加推，盡吸各路客源。由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門飛揚第2期，更先後加推2張價單，合共204伙。
飛揚最快周末首輪銷售
長實營業部助理首席經理楊桂玲指，昨原價加推的3號價單，涉109伙，並首度推出9伙地下連平台花園特色戶。今批單位實用面積263至722方呎，涵蓋一房至三房，折實價316.5萬至913.9萬元，折實呎價11,244至14,181元，折實平均呎價12,977元。
入場單位屬5座地下H室，實用面積266方呎，一房間隔，折實價316.5萬元，呎價11,900元。
楊桂玲指，該盤現有292伙已開價，佔全盤400伙約73%，或於本周初加推餘下單位及公布首輪銷售安排，最快周末開售。消息人士指，項目迄今料錄超額認購逾20倍。
瑜一第IB期暫錄超購逾39倍
另外，由華懋集團及港鐵(066)合作的何文田站上蓋瑜一第1B期昨亦原價加推2號價單，涉62伙。華懋集團銷售總監封海倫稱，單位涵蓋一房至三房，實用面積336至941方呎。扣除最高15%折扣優惠，折實價約817.19萬至約2,690.16萬元，折實呎價23,050至29,151元，折實平均呎價26,398元。
最低售價3B座26樓E室，實用面積336方呎，一房間隔，折實價817.19萬元，呎價24,321元。
華懋集團銷售總經理陳慕蘭指，新加推單位首次推出頂層特色戶，折實價889.86萬元，呎價26,484元。項目有4伙四房特色戶擬招標推售，其他特色戶有機會下張價單推出。消息指，該盤截至昨晚近7時，已錄約4,500票，以首2張價單共112伙計，超購逾39倍。