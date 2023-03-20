飛揚 瑜一 周末共加推266伙搶客

上周開價的兩個全新盤，均於過去周末兩日加推，盡吸各路客源。由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作的屯門飛揚第2期，更先後加推2張價單，合共204伙。

飛揚最快周末首輪銷售

長實營業部助理首席經理楊桂玲指，昨原價加推的3號價單，涉109伙，並首度推出9伙地下連平台花園特色戶。今批單位實用面積263至722方呎，涵蓋一房至三房，折實價316.5萬至913.9萬元，折實呎價11,244至14,181元，折實平均呎價12,977元。

入場單位屬5座地下H室，實用面積266方呎，一房間隔，折實價316.5萬元，呎價11,900元。

楊桂玲指，該盤現有292伙已開價，佔全盤400伙約73%，或於本周初加推餘下單位及公布首輪銷售安排，最快周末開售。消息人士指，項目迄今料錄超額認購逾20倍。

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