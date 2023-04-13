飛揚1期下周二賣108伙 添折扣變相減價 最多降17%

再有新盤減價吸客！由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第1期昨日更新價單，據悉平均減幅約7%，不過個別單位減幅超過10%；同時增加置業優惠折扣，原先一房及兩房最高折扣15%，而三房最高折扣17%，最新折扣全數劃一為18%。

以最新3F號價單2座1樓H室一房戶為例，實用面積266方呎，原先定價507.7萬元，現為435.1萬元，減幅14%；原先折實價約431.55萬元，現折實價約356.78萬元，兩者相差17%。

長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，今批單位是根據市場現況、樓層、座向、景觀等因素而定價，今期最後的81伙一房戶將悉數推售，而14伙連天台特色單位更首度以價單形式推出。該盤落實下周二推售108伙，包括81伙一房、23伙兩房，以及4伙三房一套連儲物房單位，將於下周一下午5時截票。

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