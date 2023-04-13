飛揚1期下周二賣108伙 添折扣變相減價 最多降17%

再有新盤減價吸客！由長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門飛揚第1期昨日更新價單，據悉平均減幅約7%，不過個別單位減幅超過10%；同時增加置業優惠折扣，原先一房及兩房最高折扣15%，而三房最高折扣17%，最新折扣全數劃一為18%。
以最新3F號價單2座1樓H室一房戶為例，實用面積266方呎，原先定價507.7萬元，現為435.1萬元，減幅14%；原先折實價約431.55萬元，現折實價約356.78萬元，兩者相差17%。
長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，今批單位是根據市場現況、樓層、座向、景觀等因素而定價，今期最後的81伙一房戶將悉數推售，而14伙連天台特色單位更首度以價單形式推出。該盤落實下周二推售108伙，包括81伙一房、23伙兩房，以及4伙三房一套連儲物房單位，將於下周一下午5時截票。
天瀧上載樓書 最大1942方呎
由恒基地產(012)、中國海外發展(688)、華懋集團、帝國集團、新世界發展(017)及會德豐地產合作的啟德「PARK PENINSULA」天瀧昨上載售樓說明書，樓花期長約17個月，提供566伙，實用面積351至1,942方呎，四房涉208伙，面積1,173至1,428方呎；三房佔192伙，面積635至1,117方呎；一房共160伙，面積351方呎；特色戶涉6伙，面積900至1,942方呎，連180至425方呎平台。全盤最大單位屬1座33樓A室，面積1,942方呎，連425方呎平台，屬四房三套連工作間間隔。項目設409個住客充電車位，料每2戶爭1個車位；惟以406伙三房及四房單位計，車位與住客比例為1比1。
恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝指，項目示範單位料短期內開放予公眾參觀，將於月內公布銷售安排，先以招標推售向海大單位，而一房戶則稍後以價單發售。
University Hill最快下周開價
另外，新地白石角University Hill預告今日上載樓書，代理總經理胡致遠稱，計劃本周先開放示範單位予傳媒參觀。副董事總經理雷霆稱，最快下周開價，目標月底前開售。